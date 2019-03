Apple a visiblement oublié de protéger les magazines accessibles via son abonnement Apple News+.

Pendant sa conférence 100 % orientée sur les services, Apple a levé le voile sur Apple News+, un volet de l’application Apple News qui prend la forme d’un abonnement à la Apple Music. Pour 9,99 dollars par mois, les utilisateurs américains peuvent accéder à 300 magazines.

Et si Apple a promis sécurité, données personnelles préservées et publicité absente, il a visiblement oublié d’en protéger le contenu. C’est du moins ce qu’a trouvé Steve Troughton-Smith. Développeur de jeux et applications, il a expliqué, le 25 mars 2019, qu’il était possible d’extraire les PDF des titres de presse. Même sans abonnement.

It gets better ! Even without a subscription, the magazine preview in Apple News downloads a manifest which happens to list all the pages. All of which, hosted in public, sans any protection. So it takes minutes to write a tool that downloads an entire magazine issue page by page pic.twitter.com/anh4BoGKN6

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 26, 2019