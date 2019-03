La Nintendo Switch est un véritable succès depuis son lancement en mars 2017. Deux années après sa commercialisation, il est dorénavant possible de trouver la console hybride à un prix plus intéressant qu'à son lancement.

Le bon plan

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch est toujours proposée au prix de vente conseillé de 299 euros. Toutefois, cela n’empêche pas certains revendeurs de vendre la célèbre console hybride à un tarif plus intéressant. Aujourd’hui, on la trouve à 269 euros sur eBay, ou encore à 279 euros sur Amazon en appliquant le coupon promotionnel de 12,50 euros.

Avec son concept de console hybride et ses manettes amovibles, la Nintendo Switch possède un design bien différent des consoles de salon. Elle se démarque surtout par sa façon d’être utilisée au quotidien : en mode nomade avec les deux Joy-Con accrochés sur les deux extrémités de l’écran, en mode tablette grâce à sa petite béquille et son support permettant de transformer les Joy-Con en une seule manette, ainsi qu’e mode TV en branchant le dock fourni.

Évidemment, il est possible de jouer au dernier Zelda et au sublime Tetris 99. Concernant ses caractéristiques… on s’en fiche, non ? Nintendo n’a jamais été connu pour faire des bêtes de course alignant les performances. Tout est conçu pour le fun, le fun, le fun. Et la Switch remporte son pari à 100 %.

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

La meilleure console de 2019, cherchez pas

Elle plaît à tout le monde, même à ceux qui n’ont jamais eu de console

Le shop de Nintendo a des centaines de jeux

La Nintendo Switch est aujourd’hui disponible à 269 euros sur eBay et à 279 euros sur Amazon en appliquant le coupon promotionnel de 12,50 euros.