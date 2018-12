Si vous l'aviez loupée pendant le Black Friday, la Switch, la console de jeu de Nintendo, est de retour à un très bon prix sur Rakuten. Elle passe à 269,99 euros dans sa version rouge et bleu au lieu de 299,99 euros à l'aide du code promo SWITCH10* avant Noël. De quoi faire des heureux pour ces fêtes de fin d'année.

Le bon plan

La Nintendo Switch baisse rarement de prix. Et pourtant, juste après le Black Friday et avant les fêtes de fin d’année, la console de Nintendo passe à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros habituellement sur Rakuten en utilisant le code promo SWITCH10*.

La console hybride de Nintendo rencontre un très gros succès depuis sa sortie en 2017. C’est en grande partie grâce à son catalogue rempli d’exclusivités, mais surtout grâce à son concept innovant : être une console à la fois portable, mais aussi de salon.

Même si Nintendo a sorti sa dernière machine bien après la PlayStation 4 de Sony et la Xbox One de Microsoft, on trouve déjà près de 1 000 jeux sur sa boutique dématérialisée, l’eShop. Avec l’économie réalisée sur la console, vous pouvez vous offrir un jeu comme Mario Kart 8 Deluxe qui devrait plaire aux plus jeunes ou encore Overcooked 2, un titre à essayer entre amis !

Pourquoi recommande-t-on cette console ?

C’est une console pour toute la famille

On trouve des jeux très variés sur l’eShop

Vous pouvez y jouer à deux sans avoir à acheter de nouvelles manettes !

Retrouvez la Nintendo Switch à 269,99 euros au lieu de 299,99 sur Rakuten avec le code SWITCH*. Dépêchez-vous, car l’offre n’est valable que 5 jours , du 5 au 10 décembre 2018.