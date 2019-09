Clément Grandjean - il y a 11 minutes Tech

Votre câble Lightning vient de vous lâcher et vous avez besoin d'en acquérir un nouveau pour pouvoir recharger votre iPhone ou votre iPad. C'est normal, pas de panique, cela nous arrive aussi. Pas besoin de se ruer dans un Apple Store pour prendre un crédit sur 24 mois pour en acheter un nouveau : découvrez plutôt notre sélection maison.

Depuis l’iPhone 5 sorti en 2012, Apple utilise sur la majorité de ses appareils mobiles un port propriétaire Lightning pour la charge et le transfert de données.

Malgré l’accueil mitigé reçu à sa sortie (on n’est jamais content), Lightning est une évolution majeure pour la connectivité de l’iPhone. Hérité directement du connecteur 30 broches utilisé depuis 2003 par le fabriquant américain, Lightning permet de miniaturiser le port utilisé pour la charge et lui permet d’être réversible.

Son format est plus ou moins un dérivé de l’USB. On peut aujourd’hui avoir plus ou moins les mêmes usages avec un port Lightning qu’avec un port USB C, comme la charge rapide (depuis l’iPhone 8), la diffusion vidéo HDMI/VGA/USB C, la diffusion audio mini-jack ou encore le transfert de données via SD ou USB.

Apple commence à proposer des câbles lightning vers USB C avec un chargeur 30W sur ses produits mobiles haut de gamme directement dans la boîte (iPhone 11 Pro & iPad Pro). Cela permet de bénéficier d’une charge beaucoup plus rapide et de recharger (lentement) son iPhone sur un Macbook récent sans adaptateur.

La seule certification qui existe actuellement pour les câbles Lightning est le programme MFI (Made for iPhone/iPod/iPad). Cette certification délivrée directement par Apple certifie que le câble bénéficie de puces et prises Lightning délivrées par le fabricant américain, et que le câble en lui-même a passé ses contrôles de qualité. C’est très important d’opter pour un câble qui possède cette certification afin d’éviter les dommages électriques sur votre iPhone ou iPad.

