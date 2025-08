Lecture Zen Résumer l'article

Perplexity ? Mistral ? Anthropic ? À l’occasion de la publication de ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025, Tim Cook, le patron d’Apple, s’est dit favorable à une grande acquisition pour accélérer sur l’IA générative. Apple, qui n’a pas l’habitude de faire de grands rachats, pourrait s’offrir une pépite dans les prochains mois.

Un chiffre d’affaires de 94 milliards de dollars, un bénéfice net de 23,4 milliards de dollars, un iPhone en nette progression à travers le monde et une entreprise dans le vert sur tous ses marchés… Ne vous inquiétez pas pour Apple : l’entreprise va bien. Le géant californien, que les plus pessimistes pensent sur le déclin, a battu tous les records lors du troisième trimestre 2025 (mars-juin). Apple fait mieux que dans ses propres prédictions et, en bonus, s’offre un joli accomplissement : depuis 2007, la marque a vendu 3 milliards d’iPhone.

Et l’intelligence artificielle dans tout ça ? Très critiqué pour son retard avec Apple Intelligence, Tim Cook se veut confiant. Lors de la présentation de ses résultats financiers le 31 juillet 2025, le patron d’Apple a mis en avant les fonctions d’Apple Intelligence et d’iOS 26, a promis que le nouveau Siri faisait de beaux progrès (avec une sortie prévue l’année prochaine) et a rappelé le fonctionnement mi-local, mi-cloud des modèles d’Apple. Pour la première fois, il s’est aussi montré ouvert à une acquisition importante.

Apple va-t-il racheter une pépite de l’IA pour rattraper Google et OpenAI ?

Interrogé par le média américain CNBC sur les résultats financiers d’Apple, Tim Cook a présenté l’intelligence artificielle comme « une des technologies les plus révolutionnaires de notre époque ». Le patron d’Apple a indiqué qu’il souhaitait « l’intégrer dans tous nos appareils, toutes nos plateformes et toute l’entreprise ».

Depuis le début de l’année, Tim Cook indique qu’Apple a discrètement racheté sept entreprises spécialistes de l’intelligence artificielle, même si aucune n’était « énorme financièrement ». Le patron d’Apple indique qu’Apple va « augmenter considérablement » ses investissements : « Nous sommes ouverts aux fusions acquisitions qui accélèreraient notre feuille de route », indique Tim Cook.

C’est la première fois qu’Apple se dit ouverte au rachat d’une grande entreprise de l’IA. Depuis plusieurs mois, des rumeurs sur un rachat de Perplexity circulent. On parle aussi du français Mistral, qu’Apple suivrait de près.

Apple Intelligence sur un iPhone 16e. // Source : Nino Barbey / Numerama

Dans son histoire, Apple a rarement dépensé beaucoup pour racheter des entreprises. Le rachat le plus important est celui de Beats, pour 3 milliards de dollars en 2014. Derrière, tous ses rachats coûtaient moins d’1 milliard. La marque favorise des petits rachats de petites équipes, alors que ses rivaux comme Google, Microsoft et Meta sont habitués aux immenses acquisitions.

Avec l’IA, Apple va-t-il sortir de ses habitudes ? Le rachat d’une pépite comme Perplexity, Mistral ou Anthropic lui coûterait assurément plusieurs milliards. Apple, qui se veut très pragmatique, n’a pas pour habitude de dépenser trop d’argent pour quelque chose qu’il peut faire lui-même. Rien ne dit que la marque ira au bout d’une fusion acquisition, mais la porte est désormais ouverte par Tim Cook.

Aujourd’hui, Apple conçoit ses propres modèles d’IA. Certains fonctionnent localement sur les iPhone, iPad et Mac. D’autres, avec plus de paramètres, ont besoin de serveurs plus puissants. La marque n’est pas très transparente sur ses avancées en IA, avec des modèles considérés comme très classiques par rapport à ceux d’OpenAI et de Google. Apple n’a toujours pas lancé d’assistant vocal alimenté par un LLM : le nouveau Siri a été décalé à 2026. Ses équipes ont très certainement les capacités de monter en puissance, mais personne ne sait vraiment ce que veut faire Apple. Un rachat, au-delà de l’aspect symbolique, ne serait pas forcément un gage de montée en puissance pour Apple Intelligence.

Autre donnée importante : ce que disent les résultats d’Apple au troisième trimestre sur l’IA est que les consommateurs ne font pas de l’IA une priorité aujourd’hui. L’iPhone continue de battre des records malgré la mauvaise presse sur Apple Intelligence. Apple a toutes les raisons du monde de ne pas se précipiter : l’entreprise est loin de la catastrophe annoncée.

