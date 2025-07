Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Envie de changer votre opérateur pour une autre fibre ? En ce moment, SFR vous offre les frais de mise en service de la fibre.

Choisir un opérateur pour passer à la fibre peut vite devenir un casse-tête. Entre les débits proposés, les options incluses et les tarifs pratiqués, il faut s’armer de patience pour comparer les offres et trouver celle qui correspond le mieux à ses besoins.

Après Free, qui a récemment proposé le remboursement des frais de mise en service sur ses Freebox, c’est au tour de SFR de relancer son opération. Les frais d’ouverture de services, d’un montant de 49 €, sont en ce moment offerts sur l’ensemble des box Internet fibre de SFR.

La fibre Power S avec la SFR Box 8 et ses débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en envoi, le Wi-Fi 6 et le décodeur TV SFR Box 7 TV est au prix de 29,99 € avec un engagement de 12 mois

La fibre Power avec la SFR Box 8 et ses débits jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, le Wi-Fi 6 et le décodeur Connect TV Android est au prix de 36,99 € avec un engagement de 12 mois

La fibre Premium avec la SFR Box 8X et ses débits jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et en envoi, le Wi-Fi 6 et le décodeur SFR Box 8 TV et deux répéteurs Wi-Fi 6 est au prix de 44,99 € avec un engagement de 12 mois

Que proposent ces offres fibre de SFR ?

Les offres fibre de SFR proposent une connexion haut débit, avec des vitesses jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement et en envoi avec l’abonnement Premium. Ce sont des vitesses plus que confortables pour travailler, regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD, ou télécharger et envoyer des fichiers rapidement. La connexion Wi-Fi 6 est stable et rapide et vous pourrez ajouter un ou deux répéteurs, en fonction de l’offre.

Les différentes box de SFR // Source : SFR

Une ligne de téléphone fixe est ouverte avec appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM, et vers plus de 100 destinations à l’international. L’abonnement Premium ajoute les appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe.

Fibre Power S Fibre Power Fibre Premium Box SFR Box 8 et Wi-Fi 6 SFR Box 8 et Wi-Fi 6 SFR Box 8X et Wi-Fi 6 Prix 29,99 €/mois 36,99 €/mois 49,99 €/mois Débits 1 Gb/s ↓ 1 Gb/s ↑ 2 Gb/s ↓ 1 Gb/s ↑ 8 Gb/s ↓ 1 Gb/s ↑ Décodeur TV SFR Box 7 TV Box Connect TV Android SFR Box 8 TV Téléphonie Appels illimités

vers les Fixes et Mobiles en France Appels illimités

vers les Fixes et Mobiles en France Appels illimités

vers les Fixes et Mobiles en Europe Options 1 répéteur Wi-Fi 6 2 répéteurs Wi-Fi 6 Streaming Disney+, Netflix, Amazon Prime inclus au choix pendant 6 mois Disney+, Netflix, Amazon Prime inclus au choix pendant 9 mois Les abonnements fibre SFR en détail

À ce prix, la fibre de SFR est-elle une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire avec les frais de services offerts, pour une offre fibre vraiment complète. SFR inclut une box TV pour chacune de ses offres, avec 160 chaînes TV incluses et l’accès aux plateformes de streaming. Les abonnements Power et Premium proposent même plusieurs mois gratuits à Netflix standard avec pub, Disney+ Standard avec pub et Amazon Prime. Ces plateformes de SVOD reviendront à leur prix normal une fois passé les mois offerts, mais vous pourrez résilier.

Les points à retenir sur la fibre SFR :

Frais de mise en service de 49 € offerts

De débits de 1 Gb/s à 8 Gb/s

Une box TV

