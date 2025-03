Lecture Zen Résumer l'article

Apple a confirmé que son nouveau Siri, annoncé en juin 2024, ne serait probablement pas prêt avant 2026. Ce retard est d’autant plus inquiétant qu’il ne s’agit même pas d’un vrai rival de ChatGPT ou de Google Gemini, à l’heure où l’industrie de l’IA avance à une vitesse folle. Le créateur de l’iPhone accumule un retard inquiétant qui ternit son image de précurseur.

Avec Apple Intelligence, Apple a une stratégie différente des autres en matière d’intelligence artificielle (IA) générative. La marque privilégie de petits modèles locaux, sans collecte de données, pour effectuer des tâches précises. Elle ne fait pas la course à l’intelligence artificielle générale ou aux super modèles capables de tout faire, ou en tout cas ne le fait pas encore.

Plus les semaines passent, plus Apple semble en retard. La marque est victime de ses propres travers : elle ne lance des produits que si elle estime qu’ils sont les meilleurs et a un calendrier de lancement annuel, qui l’empêche de publier de nouveaux modèles tous les 15 jours, comme ses concurrents. Ses dernières annonces majeures en IA datent de juin 2024, avec plusieurs fonctionnalités toujours indisponibles neuf mois plus tard.

Le 7 mars 2025, Apple a fait une annonce rare : il repousse le lancement du nouveau Siri, qui était attendu au printemps 2025, à « l’année à venir » (vraisemblablement une mise à jour d’iOS 19 en 2026). Bloomberg fait état d’un chaos interne chez Apple, avec de nombreuses mises en garde sur le retard qui s’accumule. Plusieurs annonces prévues pour juin 2025, à la WWDC, auraient été repoussées à une date ultérieure.

Le report du nouveau Siri est un échec important pour la stratégie IA d’Apple

« Il nous faudra plus de temps que prévu pour proposer ces fonctionnalités, et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année à venir », a déclaré une porte-parole d’Apple à quelques journalistes américains triés sur le volet. Le nouveau Siri était censé créer une base de données à partir de vos messages, mails, calendriers et photos, pour répondre à des demandes personnelles. Apple avait présenté une préversion en juin capable de répondre à une question comme « c’est quoi le nom du restaurant où j’ai mangé il y a plusieurs mois avec ma mère ». Impressionnant, mais possiblement inconcevable en 2025.

Le nouveau Siri est censé utiliser vos données locales pour fournir des réponses personnalisées. // Source : Apple

À l’heure où OpenAI ne cesse de lancer de nouveaux modèles, où xAI d’Elon Musk a réussi à devenir un géant du secteur en quelques mois, où Google intègre Gemini partout, où Amazon prépare une nouvelle version d’Alexa conçue en collaboration avec Anthropic et où DeepSeek impressionne le monde avec un modèle open source made in China, Apple semble avoir une vision très allégée de l’intelligence artificielle. La marque n’a toujours pas présenté le LLM (un grand modèle de langage) qui pourrait alimenter son futur Siri. Le Siri d’iOS 18 dispose d’un partenariat avec ChatGPT pour les quelques requêtes compliquées, mais il ne fonctionne que partiellement. Les trois quarts du temps, Siri oublie de solliciter son partenaire. Autres intégrations étranges : la reconnaissance d’image d’iOS utilise Google Lens ou un modèle développé par OpenAI.

En parallèle de ses annonces publiques, qui sont beaucoup trop rares dans la course à l’IA, les chercheurs d’Apple publient des articles en ligne, généralement accompagnés de modèles open source. Apple travaille bien sur des LLM, mais son rythme annuel ou biannuel, ainsi que son extrême prudence pour proposer des technologies matures, sont d’immenses boulets qui l’empêchent d’avancer. Son incapacité à juger le temps nécessaire pour lancer les nouveautés de Siri présentées en juin 2024 prouvent que la marque n’a pas encore l’expérience suffisante en IA générative.

Apple Intelligence en français arrive en avril 2025. // Source : Numerama

Autre incompréhension : le temps nécessaire pour adapter les nouveautés d’Apple Intelligence à d’autres langues, comme le français. Il faudra attendre iOS 18.4 et avril pour générer des emojis avec des mots français, alors que le service est arrivé aux États-Unis en octobre 2024. Apple est une des seules marques qui lance de l’IA générative limitée à une langue, alors que la flexibilité de cette technologie lui permet normalement de tout comprendre automatiquement (grâce à l’auto-apprentissage). Ici, Apple est probablement en plein excès de prudence. Il ne compte rien lancer sans avoir réalisé de nombreux tests en interne, pour s’assurer de la fiabilité de ses modèles. C’est bien pour le consommateur, mais c’est très lent par rapport à ses concurrents. Les futures nouveautés d’iOS 19 seront-elles exclusives à l’anglais dans un premier temps ?

Racheter Anthropic, Perplexity ou une autre start-up : Apple peut rapidement rebondir

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple compte encore ralentir en 2025. Consciente de ses difficultés, la marque aurait décidé de ne plus faire de fausses promesses et se contenterait de petites nouveautés, pour intégrer des fonctionnalités existantes dans ses applications. C’est forcément moins spectaculaire que le mode voix de ChatGPT ou la recherche avec IA de Google, mais sans doute plus sage, le temps de développer une vraie stratégie. Dans tous les cas, s’il veut aller plus vite, Apple devra un jour sortir de son rythme annuel. Siri ne devrait pas à avoir à attendre une mise à jour majeure d’iOS pour s’améliorer.

Apple peut-il encore devenir un géant de l’IA, ou est-ce déjà trop tard ? Une entreprise valorisée 3 600 milliards de dollars a sans doute les moyens de redresser la pente, notamment en recrutant de meilleurs talents et en changeant sa politique interne. Une autre option est le rachat d’un autre groupe, pour intégrer une technologie externe à son iPhone. OpenAI paraît difficilement prenable, mais un Anthropic (Claude) ou un Perplexity (même s’il ne développe pas son propre modèle) semblent à sa portée. Ces startups de l’IA pourraient remplacer Siri par des systèmes réputés pour leurs qualités en seulement quelques mois, et économiser à Apple de longs développements. Le problème est qu’Apple a pour réputation de ne pas faire de trop gros rachats. En attendant, Apple devrait intégrer d’autres services externes à iOS, à commencer par Google Gemini (on aurait donc le choix entre ChatGPT et Gemini pour les demandes externes).

Sur Android, Perplexity propose un assistant vocal capable d’effectuer des actions pour vous dans les applications. La même chose sur iOS serait déjà un vrai bond en avant par rapport à Siri. // Source : Perplexity

Apple, en lançant Siri sur iPhone 4S en 2011, était un pionnier de l’intelligence artificielle. L’absence d’évolutions majeures quinze ans plus tard est un immense mystère, alors qu’Apple aurait pu conserver une avance folle sur ses concurrents. La marque a toutes les raisons du monde de s’en sortir, mais sa proposition avec Apple Intelligence est pour l’instant assez légère. D’ici à 2-3 ans, il faudra de nettes améliorations pour remonter la pente. La bonne nouvelle est que, pour l’instant, l’IA ne semble pas encore être un facteur important dans les ventes de smartphones. L’iPhone n’est pas en danger.

