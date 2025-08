Lecture Zen Résumer l'article

Activé par défaut sur les appareils Apple les plus récents (à partir de l’iPhone 15 Pro et des puces M1/A17 Pro sur iPad et Mac), Apple Intelligence est une suite de fonctions logicielles fondées sur des modèles d’intelligence artificielle. Le service a pour défaut d’occuper plusieurs gigaoctets de stockage.

Disponible depuis mars 2025 en France, Apple Intelligence est la réponse d’Apple à ChatGPT et Google Gemini.

La marque californienne a mis en place une suite de fonctions logicielles fondées sur l’IA générative, afin que ses produits (iPhone, iPad, Mac) puissent exécuter plusieurs tâches en local. Les fonctions les plus emblématiques d’Apple Intelligence sont le résumé des notifications, la gomme magique dans les photos, les Genmoji ou les outils d’aide à l’écriture. Des fonctions jugées dispensables par plusieurs utilisateurs qui auraient préféré qu’Apple déploie son nouveau Siri conçu pour donner le change au chatbot d’OpenAI. Mais l’assistant vocal amélioré attendra 2026.

Un des principaux défauts d’Apple Intelligence est le stockage qu’il requiert. Puisque Apple a fait le choix de mobiliser des modèles localement, l’emploi d’Apple Intelligence nécessite de les installer sur son appareil, pour une capacité totale d’environ 7 Go (avec iOS 26, ce sera sans doute plus).

Cette place occupée par Apple Intelligence peut mécontenter ou poser des problèmes. Il s’avère qu’il est tout à fait possible de désactiver cet outil, en attendant qu’il s’améliore.

Comment désactiver Apple Intelligence sur iPhone, iPad et Mac ?

À chaque mise à jour, Apple réactive discrètement Apple Intelligence par défaut. La désactivation doit donc se faire manuellement après chaque mise à jour d’iOS, iPadOS ou macOS. Autrement, votre appareil re-téléchargera les 7 Go à chaque fois.

Le stockage demandé par Apple Intelligence varie d’un appareil à un autre, mais il est souvent proche de 7 Go. // Source : Capture Numerama

Pour désinstaller Apple Intelligence :

rendez-vous dans l’application Réglages ;

; sélectionnez Apple Intelligence et Siri ;

; vous devriez voir que l’option est activée, ce qui signifie que du stockage est utilisé par la suite logicielle ;

désactivez Apple Intelligence ;

; confirmez votre demande ;

; après la seconde demande d’Apple, les modèles seront immédiatement supprimés de l’iPhone.

La désactivation d’Apple Intelligence sur un iPhone sous iOS 26 (la procédure est la même sur les anciens systèmes). // Source : Captures Numerama

Si vous désactivez Apple Intelligence, vous retrouverez l’ancien design de Siri. Toutes les fonctions liées à la suite logicielle, comme l’outil gomme magique dans Photos, la recherche en langage naturelle, l’accès à ChatGPT pour générer du texte, les Genmoji, la génération d’images avec Image Playground et les résumés automatiques des notifications, des pages web et des messages seront désactivés.

En désactivant Apple Intelligence, vous récupèrerez immédiatement 7 Go de données sur votre appareil. Sur Mac, on vous conseille de désactiver l’écoute permanente de Siri qui a tendance à consommer inutilement de la mémoire vive et des ressources CPU. Vous pouvez le faire tout en gardant Apple Intelligence activé.

Comment réactiver Apple Intelligence ?

Si vous changez d’avis, réactiver Apple Intelligence est simple : il suffit de faire la même chose dans le sens inverse. Mais, attention, le téléchargement des données est long. Il faut être branché au chargeur et connecté au Wi-Fi pour lancer le téléchargement.

Comment activer Apple Intelligence en France sur iPhone, Mac et iPad ?

