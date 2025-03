Lecture Zen Résumer l'article

Apple retarde une mise à jour majeure de Siri, initialement prévue pour le printemps, et reporte plusieurs fonctionnalités clés d’Apple Intelligence. Ce retard souligne les défis de la firme dans la course à l’IA face à Google et Microsoft

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’Apple qui espéraient voir Siri devenir (enfin) plus utile. La firme de Cupertino a annoncé le 7 mars qu’elle repoussait plusieurs fonctionnalités majeures promises avec Apple Intelligence. Initialement prévues pour cet avril, cette mise à jour devrait arriver finalement « dans l’année à venir » selon un article de Bloomberg.

Souvenez-vous : lors de la présentation d’Apple Intelligence en 2024, Apple avait impressionné avec une démonstration où Siri jonglait entre plusieurs applications pour organiser un déjeuner après un vol. Cette mise à jour aurait permis à Siri d’effectuer des actions directement dans les applications, comme réserver un restaurant, envoyer un message ou modifier un document, sans intervention manuelle. En parallèle, Apple repousse aussi la fonctionnalité de « contexte personnel », qui aurait permis à Siri de remplir automatiquement des formulaires en s’appuyant sur des informations personnelles extraites de photos ou de documents stockés sur l’iPhone.

Un retard qui souligne les défis de l’IA chez Apple

« Il nous faudra plus de temps que prévu pour proposer ces fonctionnalités, et nous prévoyons de les déployer au cours de l’année à venir » a déclaré Apple aux journalistes.

Ce report n’est pas anodin : il illustre les défis auxquels Apple fait face pour développer un assistant vocal réellement intelligent, capable de rivaliser avec les modèles d’IA générative comme ChatGPT. Avec l’essor de l’IA d’OpenAI fin 2022, suivi des avancées de Gemini chez Google et d’Alexa chez Amazon, Apple peine à rattraper son retard dans la course aux assistants conversationnels. la grande transformation promise par Apple Intelligence prend du retard. Le développement d’une IA puissante et fiable reste un défi, comme l’a montré l’échec récent des résumés d’actualités générés par Apple Intelligence, qui déformaient parfois les titres et les faits.

