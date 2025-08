Lecture Zen Résumer l'article

Cet été, Bouygues Telecom a lancé un forfait international avec de la data à l’étranger. Que vaut-il par rapport aux meilleures offres du secteur ? Nous l’avons comparé avec les forfaits internationaux de Free et de RED by SFR.

Quel est le meilleur forfait mobile international (hors Union européenne) sur le marché français ? Les opérateurs sont peu nombreux, puisque seuls Free et RED by SFR proposent de véritables forfaits internationaux intéressants. Cet été, Bouygues Telecom revient sur ce marché avec le forfait eSIM B&You Summer Edition. Comme l’a indiqué l’opérateur à Numerama, l’offre se terminera fin septembre.

Combien coûtent les offres de Bouygues, SFR et Free ?

Ces trois offres sans engagement sont proposées à différents prix :

B&You Summer Edition : 14,99 euros par mois, sans engagement (1 euro pour la carte SIM, sinon ce n’est que de l’eSIM) ;

RED by SFR Spécial Voyage : 19,99 euros par mois, sans engagement (10 euros pour la carte SIM) ;

Free 5G : 19,99 euros par mois (9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop, puis 15,99 euros par mois après un an pour les autres abonnés Freebox ; carte SIM offerte pour les abonnés Freebox).

Au niveau du prix, si vous êtes abonnés Freebox, c’est le forfait Free 5G qui sera le plus intéressant. Pour les autres, c’est le forfait B&You Summer Edition.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Quel forfait offre le plus de données mobiles ?

Les trois opérateurs proposent naturellement les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’Union européenne et les départements d’outre-mer (DOM). Quant à la data en France et à l’étranger, elle est décomptée du reste de l’enveloppe et change selon l’opérateur :

En France À l’étranger Bouygues 150 Go 40 Go RED by SFR 350 Go 35 Go Free 350 Go ou illimité 35 Go

Quelles sont les destinations incluses à l’étranger ?

Chez Bouygues Telecom, on a 40 Go de data depuis 110 destinations , en 5G,

, en 5G, Chez Free, on a 35 Go de données valables depuis 117 destinations . L’opérateur parle de 4G, mais c’est généralement de la 5G,

. L’opérateur parle de 4G, mais c’est généralement de la 5G, Chez SFR, on a 35 Go de données, mais dans 124 destinations. SFR en propose donc un peu plus.

Certains opérateurs proposent des destinations exclusives, surtout RED by SFR, qui compte davantage de destinations. Si le forfait Free 5G est réputé comme étant le meilleur pour de nombreux voyages, ses concurrents proposent d’autres pays en exclusivité (bien que Free ait ajouté le Vietnam, la Tanzanie avec Zanzibar, la Moldavie et Palaos il y a quelques jours). Voici un tableau récapitulatif des destinations incluses dans les différents forfaits.

Continent/Zone B&You 150Go 5G RED by SFR 350Go Voyage Free Forfait 5G Amérique du Nord Canada, États-Unis Alaska, Canada, États-Unis, Hawaï Canada, États-Unis, Alaska Amérique du Sud Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala, Honduras, Paraguay, Pérou Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador Asie-Océanie Arabie Saoudite, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Macao, Malaisie, Pakistan, Qatar, Singapour, Thaïlande Arménie, Australie, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Corée du Sud, Géorgie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Kazakhstan, Macao, Malaisie, Pakistan, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam Afrique Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Égypte, Kenya, Madagascar, Maroc, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Tunisie Afrique du Sud, Algérie, Comores, Égypte, Madagascar, Sénégal, Tanzanie, Tunisie Europe Élargie Monténégro, Russie, Serbie, Suisse, Turquie Albanie, Andorre, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Suisse, Ukraine Arménie, Biélorussie, Géorgie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine Moyen-Orient Arabie Saoudite, Israël, Jordanie, Qatar Emirats arabes unis, Israël, Turquie Israël Autres Territoires Île Maurice, Porto Rico Îles Malouines, Îles Vierges américaines, Porto Rico Îles Vierges américaines, Porto Rico, Palaos

Les destinations exclusives dans chaque forfait

Chaque offre dispose de pays en exclusivité, indisponibles ailleurs :

Bouygues : Arabie Saoudite, Bénin, Cap-Vert, Jordanie, Mali, Qatar, île Maurice

Arabie Saoudite, Bénin, Cap-Vert, Jordanie, Mali, Qatar, île Maurice RED by SFR : Albanie, Andorre, Australie, Bangladesh, El Salvador, Emirats arabes unis, Hawaï, Kenya, Macédoine du Nord, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, République centrafricaine, Îles Malouines

Albanie, Andorre, Australie, Bangladesh, El Salvador, Emirats arabes unis, Hawaï, Kenya, Macédoine du Nord, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, République centrafricaine, Îles Malouines Free : Macédoine, Palaos, Salvador, Tanzanie, Vietnam

Ce qu’il faut aussi prendre en compte dans votre choix de forfait international

La qualité du réseau dépend toutefois des opérateurs partenaires (et les compatibilités GSM, GPRS, LTE, 5G NSA et VoLTE). Free communique dessus sur son site, on peut connaître ses réseaux partenaires par destination. Chez RED by SFR, on a seulement une page pour connaître les tarifs internationaux, mais c’est tout.

Pour chaque pays, on peut voir les partenaires de Free ainsi que les tarifs à l’étranger // Source : Numerama

L’avantage de Free, c’est qu’il offre les appels illimités vers les mobiles et fixes vers États-Unis, le Canada, l’Alaska, Hawaï et la Chine, ainsi que vers les fixes de 100 destinations. On peut également appeler, envoyer des SMS et des MMS en illimité depuis les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël vers des fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Côté RED by SFR et Bouygues Telecom, les abonnés sont limités à l’Union européenne et les DOM.

Soyez rassurés : vous pourrez tout de même recevoir des SMS peu importe où vous êtes, la réception des SMS étant gratuite même à l’étranger.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Pour de l’actu en petit comité, rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !