En juin, Google Earth fête ses 20 ans. Pour l’occasion, Google va ressortir toutes les images d’archives de Street View dans l’application. De quoi remonter le temps dans son quartier.

Google Earth a 20 ans : depuis 2005, on peut se balader sur la Terre entière grâce à des photos satellites. Plus tard, Google a créé Street View, qui permet de se balader comme si on était un marcheur, une voiture. Pour l’anniversaire de Google Earth, Google a décidé d’y ajouter toutes les images de Street View, même les plus anciennes. Des photos d’archives qu’on peut aussi voir dans Google Maps depuis quelques années.

Les anciennes images de Street View s’invitent dans Google Maps

Comme Google l’a écrit dans un billet de blog ce 24 juin, « vous pouvez désormais accéder aux images Street View historiques directement depuis Google Earth ». Cela fait depuis plus de 15 ans que les fameuses Google Car sillonnent la planète entière pour enregistrer des vues à 360° dans toutes les régions du monde. C’est grâce à Street View qu’est né Geoguessr, un jeu vidéo où l’on doit se repérer sur la Terre entière, en se déplaçant dans Street View.

On peut remonter le temps dans Street View sur Google Earth // Source : Google

Cette nouveauté s’ajoute aux fonctions déjà existantes de Google Earth, qui permet de consulter des images satellites d’archive, parfois jusqu’en 1943, mais pas encore les vues immersives de Street View sur plusieurs années. Ainsi, on peut naviguer dans l’historique des images Street View pour un lieu donné, comme c’est déjà le cas dans Google Maps. De quoi observer comment les rues, les bâtiments ou les paysages ont évolué au fil du temps, pourquoi pas dans votre quartier.

Cette fonctionnalité est dans un premier temps disponible sur la version navigateur de Google Earth ; elle arrivera prochainement sur les applications mobiles.

