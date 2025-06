Lecture Zen Résumer l'article

Ni tout à fait aérienne, ni pleinement spatiale, la Très Haute Altitude (THA) est désormais au cœur des stratégies militaires françaises. Une ambition concrétisée le 23 juin 2025, par un exercice militaire de grande ampleur. Mais où en est réellement la France dans la course à la THA ?

Les images de Rafale et de Mirage 2000, tirant des missiles MICA sur des ballons évoluant à plus de 20 kilomètres d’altitude, publiées le 23 juin 2025 sur le compte X du ministre des Armées, ont marqué les esprits. Si la scène peut sembler relever de la démonstration technique, elle traduit en réalité un tournant stratégique majeur pour la France. Derrière ces essais, c’est toute une doctrine de défense qui se redessine : la Très Haute Altitude (THA), cet espace situé entre 20 et 100 kilomètres au-dessus de nos têtes, devient un nouvel enjeu de souveraineté et d’innovation militaire.

Des Rafale et Mirage 2000 ont réalisé avec succès les premiers tirs de missiles MICA vers des ballons stratosphériques opérant à très haute altitude (THA) fournis par le @CNES



Un exercice, point d’entrée d’une stratégie globale

« Qu’est-ce qu’on fait, nous Français, entre 20 et 100 kilomètres ? », questionnait encore Sebastien Lecornu en marge du Bourget 2025. Les tirs réalisés moins d’une semaine plus tard sont un élément de réponse.

Ils visent à prouver que les forces françaises sont capables de détecter, poursuivre et neutraliser des objets évoluant dans cette zone difficile d’accès. Certes, le ballon d’observation représente l’engin le plus lent que l’on puisse rencontrer à de telles altitudes. Néanmoins, l’opération a permis aux Rafale et Mirage 2000 de repousser leurs limites, tout comme les ingénieurs qui ont su adapter radars et systèmes d’armes à ce nouveau défi. Le véritable enjeu reste cependant la diversité des menaces présentes dans la THA : des drones solaires jusqu’aux missiles hypervéloces, cette tranche d’altitude recèle autant de risques que d’opportunités technologiques.

Types de vecteurs présents dans la THA. // Source : ministère des Armées

La stratégie THA dévoilée par le ministre français au Bourget s’inscrit dans une logique de transformation profonde de l’appareil de défense français. Si le démonstrateur radar Nostradamus permet déjà de surveiller à plus de 3 000 km de distance, la France mise aussi sur le développement de plateformes inédites comme le ballon manœuvrant BalMaN, le drone solaire Zephyr ou le dirigeable Stratobus.

Où en sont les concurrents chinois et américains ?

La démonstration française s’inscrit dans une compétition internationale de plus en plus intense sur la THA. Les États-Unis et la Chine, en particulier, ont déjà largement avancé et imposent un rythme soutenu à la militarisation de la stratosphère.

Aux États-Unis, la THA fait déjà l’objet de programmes déjà aboutis. Outre le dispositif THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), en service depuis 2008, le « deep sensing » américain, annoncé dès 2023, vise à déployer des plateformes de renseignement et de surveillance (ballons, avions espions) opérant entre 18 et 30 km d’altitude. Le programme HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System), testé lors d’exercices en Indo-Pacifique et en Europe, illustre cette capacité à passer de l’expérimentation à l’opérationnel. Si le calendrier du programme est respecté, l’armée américaine prévoit de disposer d’un premier avion espion d’ici à fin 2026 ou début 2027.

La Chine, quant à elle, développe une défense multicouche intégrant les systèmes anti-missiles HQ-9 et HQ-19, le dernier étant capable d’intercepter des menaces à très haute altitude. Toujours plus haut, la Chine se préparerait selon certaines sources à dévoiler un nouveau système, le HQ-29, qui viserait même l’interception de missiles balistiques en phase exo-atmosphérique, mais aucune annonce officielle n’a encore confirmé son entrée en service.

À l’architecture défensive chinoise s’ajoute un arsenal de plateformes de renseignement et de surveillance opérant dans la THA. La Chine déploie depuis plusieurs années des ballons stratosphériques, capables de missions de surveillance longue durée.

Une course de fond dans laquelle la France mise sur la coopération

En somme, le chemin est encore long. L’exercice français démontre une capacité d’interception de cibles lentes à très haute altitude, mais face aux deux géants, la France fait encore figure d’outsider technologique. Si les États-Unis et la Chine disposent de systèmes matures, leurs budgets dépassent largement ceux de la France qui affiche cependant une ambition claire : rattraper son retard. Pour cela, l’innovation française mise sur la coopération pour compenser cet écart, notamment avec l’OTAN et l’Union européenne.

La stratégie THA nationale vise une unité opérationnelle HAPS (High Altitude Pseudo-Satellites) d’ici à 2030.

