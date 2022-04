Comme beaucoup de monde, vous débranchez peut-être votre box Internet dès qu’il y a de l’orage. Est-ce vraiment nécessaire ?

Orange a dévoilé la Livebox 6, la première box Internet dotée d’un mode veille, le 6 avril 2022. Cette actualité a éveillé un débat dans la rédaction : faut-il, oui ou non, débrancher sa box Internet quand il y a de l’orage ? Certains journalistes de Numerama le font systématiquement, d’autres sont convaincus qu’il s’agit d’une légende urbaine.

Qu’en est-il vraiment ? À notre grande surprise, répondre à cette question n’est pas facile. Débrancher sa box est vraiment recommandé par les opérateurs, mais nous avons tout de même l’impression qu’il s’agit d’un excès de prudence.

Un danger plus grand pour l’ADSL

Sur les sites des opérateurs, on trouve plusieurs mentions du problème de l’orage, ce qui semble aller dans le sens d’un phénomène réel. La raison évoquée est assez simple : les box Internet sont reliés au réseau électrique. En cas de surtension, comme tout appareil électrique, elles peuvent potentiellement mourir (d’autant plus que leurs composants ne sont généralement pas les meilleurs). Le phénomène nous semble extrêmement peu probable, mais des témoignages existent. Par excès de prudence, et pour ne pas avoir à remplacer les équipements derrière, les opérateurs recommandent donc de débrancher la box en cas d’orages violents.

Cependant, il semblerait que les propriétaires d’une box ADSL sont plus vulnérables que ceux équipés d’un boîtier Fibre. Puisque l’ADSL repose sur un réseau de fils cuivrés, il s’agit d’une technologie conductrice d’électricité. Un éclair sur le cuivre, encore plus s’il est installé sur des poteaux en hauteur, peut donc provoquer une surtension et détruire une box Internet. Dans leur cas, la probabilité de connaître un accident est plus grande, même si elle reste faible à l’échelle de la population. Lors des très gros orages, les abonnés ADSL qui souhaitent se rassurer peuvent débrancher le câble électrique, mais aussi la prise Internet en forme de T qui, même sans courant, peut laisser passer la foudre.

La multiprise parafoudre, meilleure solution

Faut-il débrancher sa box Internet à chaque orage ? À l’heure où tout est connecté dans nos domiciles, nous avons envie de prendre un risque et de vous dire non. Comme tout appareil électrique, une box peut mal vivre une surtension. Nous pouvons suivre le même raisonnement avec les télévisions, les consoles de jeu, les ordinateurs ou les smartphones. Par excès de prudence, mieux vaut tout débrancher en cas d’orage. Toutefois, la probabilité que l’orage tombe sur votre appartement et provoque une surtension est faible.

Pour pallier ce problème, la meilleure option semble d’acquérir une multiprise parafoudre, qui pourra prévenir ce problème. Ça ne coûte pas très cher et, au moins, vous n’aurez pas à vous priver d’Internet pendant les orages.

Quid du mode veille dans tout ça ? Il n’a strictement aucune incidence. Si vous n’avez pas de bol et que la foudre arrive chez vous, le mode veille ne vous protègera pas.