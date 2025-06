Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’y a pas que Dyson qui propose des aspirateurs balais polyvalents. Tineco possède une gamme d’aspirateurs performants, et qui lavent aussi le sol. Le modèle Floor One S5 Combo est à un excellent prix pour les soldes.

Qu’est-ce qui est pire que faire le ménage ? Faire le ménage l’été. Pour que la tâche se déroule du mieux possible, il est nécessaire de s’équiper avec des accessoires de qualité, même s’il faut mettre le prix. Du côté des aspirateurs balais, plusieurs fabricants proposent de bons modèles complets, comme Tineco, qui possède une gamme complète et abordable.

L’aspirateur balai lavant Tineco Floor One S5 Combo est normalement vendu 559,99 €. Durant les soldes d’été, il est proposé au prix de 268 € sur Cdiscount.

C’est quoi, cet aspirateur balais de Tineco ?

L’aspirateur-balai sans-fil de Tineco ne fait qu’aspirer, mais lave simultanément le sol pendant votre passage, et est un excellent substitut à une serpillère. Il embarque plusieurs capteurs qui repèrent la saleté et ajustent ainsi la puissance d’aspiration et le débit d’eau envoyé. Le système à double réservoir sépare l’eau propre et l’eau sale afin de toujours nettoyer avec une eau claire. Un premier passage avec le Floor One S5 Combo aspire les saletés et passe un coup de serpillère, tandis qu’un second passage sèche le sol pour qu’il n’y ait plus de traces en quelques minutes.

Tineco Floor One S5 Combo // Source : Tineco

En plus du nettoyage des sols, il se transforme rapidement en aspirateur à main, et s’accompagne de nombreux accessoires. L’aspirateur de Tineco embarque un moteur brushless d’une puissance d’entrée nominale de 190 W, qui permet de couvrir 90 m² de surface. Son autonomie est de 20 minutes en mode aspirateur laveur et de 50 minutes en mode aspirateur à main, pour un temps de charge de 3 à 4 h. Ce n’est certes pas une grande autonomie, surtout en mode lavage, mais c’est suffisant pour nettoyer le sol de plusieurs pièces.

À ce prix, cet aspirateur est-il une bonne affaire ?

268 € pour un aspirateur laveur qui n’a finalement pas grand-chose à envier à Dyson, c’est un très bon prix. Avec 3,8 k sur la balance, l’aspirateur de Tineco n’est pas l’accessoire le plus léger, mais s’avère parfaitement maniable, notamment en mode aspirateur à main. L’appareil dispose aussi d’un cycle d’auto-nettoyage une fois placé sur son support de rangement.

Notez la présence d’un petit écran sur le manche, afin de savoir quand votre sol est propre. L’écran LED passe de rouge à bleu lorsque votre sol est nettoyé. L’application Tineco propose aussi plusieurs informations, et fournit des rappels d’entretien ou encore des rapports de nettoyage.

Les points à retenir sur l’aspirateur Tineco :

Aspire et lave

90 m² de surface et jusqu’à 50 minutes d’autonomie

Un écran et une appli pour suivre le ménage

