L’enceinte portable de Sonos passe à la deuxième génération. La Move 2 s’appuie sur l’incroyable héritage du produit précédent pour améliorer l’expérience. Le rendu sonore est plus convaincant.

Sonos est une marque qui fonctionne toujours de la même façon depuis quelques années : régulièrement, on observe un rafraîchissement du catalogue, ce qui permet à l’entreprise de proposer régulièrement de nouveaux produits. C’est aujourd’hui au tour de la Move, la première enceinte portable de son histoire, de bénéficier d’une deuxième génération. Elle s’appelle… la Move 2.

Le portrait robot du produit ne change pas : le but est d’offrir une enceinte qu’on peut utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur, grâce à deux technologies de diffusion (Wi-Fi et Bluetooth). Par rapport à la Move 1, la Move 2 gagne quelques nouveautés intéressantes et des améliorations bienvenues. Surtout, elle assure un rendu acoustique bien plus convaincant.

8/10 Sonos Move 2 499 € sur Fnac 499 € sur Boulanger Points forts Design toujours efficace

Scène sonore bien plus cohérente (moins de basses)

La simplicité made in Sonos Points faibles Rendu stéréo peu marqué

Adapteur USB-C vendu à part

+ 50 € sur la facture

La Sonos Move gagne les avancées de la gamme Era

Trois coloris La Move 2 gagne aussi une finition : en plus du noir et du blanc, on peut opter pour du vert.

Si on pose une Sonos Move 2 à côté d’une Sonos Move, on aura du mal à trouver des différences au premier coup d’œil. Comme toujours avec l’entreprise, la philosophie de design s’axe sur l’efficacité plutôt que sur l’esthétisme. Par conséquent, la Move 2 n’est ni jolie ni repoussante, elle est juste… pratique. En témoigne la poignée intégrée à l’arrière, avec une partie intelligemment creusée. Il y a quand même un point à garder en mémoire : si l’enceinte appartient au segment des objets nomades, elle revendique des mensurations imposantes (24,1 x 16 x 12,7 cm) et un poids de 3 kilogrammes. Ces caractéristiques la rendent plus transportable que portable.

La Move 2 n’est ni jolie ni repoussante, elle est juste… pratique

La Sonos Move 2 gagne quand même quelques nouveautés, héritées des produits Era 100 et Era 300 lancés il y a quelques mois. En l’occurrence : une nouvelle interface de contrôles tactiles, avec un slider pour régler le volume. On note aussi l’intégration d’un port USB-C, qui peut être relié à un adaptateur pour brancher une platine vinyle ou une autre source audio. Adaptateur qui, bien sûr, n’est pas fourni dans la boîte (comptez 25 €). Le socle de rechargement sans fil, lui, est bien là. L’autonomie est donnée pour 24 heures, soit plus du double par rapport à la Sonos Move (11 heures). À noter qu’il est possible de remplacer la batterie de sa Sonos Move par celle de la Sonos Move 2 pour bénéficier de ce temps d’écoute bien plus long.

Sonos // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Dotée de la certification IP56, la Sonos Move 2 est « protégée de la poussière et des jets d’eau à haute pression ». Il faut avouer qu’elle dégage une belle impression de robustesse. Elle sera normalement aussi à l’aise à l’intérieur qu’en extérieur, ce qui lui offre une belle polyvalence dans l’utilisation.

Toujours plus polyvalente

La Move de première génération avait représenté un changement de paradigme pour Sonos, qui refusait jusqu’alors de proposer de la lecture en streaming via le Bluetooth. L’entreprise s’y est pliée par nécessité et, aujourd’hui, tous ses nouveaux produits offrent à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi pour transmettre de la musique (Roam, Era 100 et Era 300), La Move 2 reprend cette polyvalence, renforcée encore par le port USB-C multifonction (il peut aussi servir à la recharge). En Bluetooth, l’enceinte peut même servir de point d’entrée pour lire ses playlists favorites sur d’autres produits de son installation.

Sonos // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Car la Move 2 s’intégrera en quelques minutes à votre installation Sonos, depuis l’application dédiée qui configure tout pour vous. Il suffit de se laisser guider et, sur ce point, l’ergonomie pensée par Sonos est difficile à prendre en défaut. Grâce à l’écosystème, on peut facilement créer une paire stéréo (WiFi uniquement) ou encore diffuser de la musique dans toutes les pièces où se trouverait une enceinte Sonos. Seule chose que la Move 2 ne fait pas : elle ne peut pas devenir un canal surround dans une installation home cinéma articulée autour d’une barre de son. Elle ne peut pas non plus être associée à un caisson de basse, Sonos considérant qu’elle n’est pas un point fixe.

Sonos // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

L’objectif de la Move 2 est donc de proposer une expérience deux-en-un. À la maison, reliée au Wi-Fi et posée sur son socle, elle se comporte comme une enceinte fixe normale — qu’on peut éventuellement faire voyager d’une pièce à l’autre. À l’extérieur, elle bascule en Bluetooth pour que notre musique puisse nous suivre partout. Cet argument nomade ne vous intéresse pas ? Sonos propose d’autres options 100 % sédentaires. Vous préférez un format plus compact ? Il y a la Roam.

Moins de basses = plus de cohérence

Autocalibration Comme la Move 2 est amenée à être déplacée, elle s’appuie sur une technologie d’autocalibration. Pas besoin d’agiter son bras avec son iPhone, dès lors.

Les ingénieurs de Sonos ont retravaillé la configuration acoustique de la Move 2, qui ajoute un deuxième tweeter à l’équation. Sur le papier, cela permettrait une diffusion plus ample, proche d’une écoute stéréo. La réalité n’est pas tout à fait à la hauteur de cette promesse : à l’oreille, on a du mal à percevoir une vraie séparation entre les flux. La Move 2 est certainement rattrapée par sa forme cylindrique qui ne lui permet pas d’étirer l’écoute comme l’entreprise le voudrait. En résulte une expérience directive, un tantinet plus étendue que celle de la Move, mais si vous recherchez de la vraie stéréo, il va falloir deux exemplaires.

Si la Move 2 peut décevoir sur cette promesse de stéréo, en revanche, elle gagne nettement en cohérence acoustique par rapport à la première Move. L’enceinte portable de Sonos avait tendance à en faire trop dans les basses pour assurer sa présence dans un environnement ouvert (l’extérieur), ce qui donnait un rendu dynamique mais déséquilibré. La Move 2 apparaît bien plus dosée, et l’écoute en ressort grandie. On perd le côté spectaculaire, pour ne pas dire « boom boom », mais on gagne en clarté. C’est plus plaisant, avec une puissance bien mieux répartie. On sent que Sonos maîtrise son sujet, après tant d’années à le peaufiner.

Sonos // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

On le précise quand même : contrairement à la Era 300, la Move 2 n’est pas compatible avec le format Dolby Atmos. Sonos pourrait très bien tricher, comme le font d’autres constructeurs, en misant sur la virtualisation. Mais l’entreprise ne préfère pas tomber dans ce piège, et c’est tant mieux. La Move 2 a déjà du mal à offrir de la stéréo, alors du Dolby Atmos…