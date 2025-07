Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Partenaire parfait pour vos déplacements, une batterie externe compacte est essentielle pour ne jamais tomber en panne de batterie. Ce modèle de Iniu bénéficie actuellement d’une réduction.

Si votre smartphone a du mal à tenir jusqu’au soir sans passer par la case recharge, une batterie externe devient vite indispensable, surtout lorsque vous êtes en vacances et que vous sortez toute la journée. La batterie externe Iniu se présente alors comme une alliée de choix, avec une puissance de 22,5 W et une capacité de 10 000 mAh. C’est de plus un modèle compact et léger, idéal pour les escapades.

La batterie externe Iniu 22,5 W 10 000 mAh est habituellement vendue 25,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 17,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette batterie externe ?

Cette batterie externe du fabricant Iniu pèse 210 g, soit seulement 40 g de plus qu’un iPhone 16, et peut donc s’emmener partout avec soi. L’accessoire est de plus peu encombrant, avec des dimensions de 13,5 × 7,5 × 1,5 cm, et se glisse dans un petit sac sans difficulté. La batterie dispose d’un support plutôt malin qui permet de poser votre smartphone et de regarder une vidéo pendant qu’il se recharge.

La batterie Iniu à côté d’un iPhone 16 // Source : Iniu

Une sortie USB-A permet de recharger de nombreux périphériques avec une puissance totale de 22,5 W, afin de recharger par exemple l’iPhone 16 de 0 à 54 % en 25 minutes. Vous trouverez aussi un port USB-C compatible avec la charge rapide bidirectionnelle jusqu’à 20 W.

À ce prix, cette batterie externe est-elle une bonne affaire ?

Moins de 18 € pour un accessoire aussi pratique, c’est une excellente affaire.

Avec sa capacité de 10 000 mAh, cette batterie externe signée Iniu vous permet de recharger au moins deux fois votre smartphone. Elle est également compatible avec vos écouteurs sans fil, votre montre connectée ou encore votre tablette. En plus de ses performances, elle intègre plusieurs systèmes de sécurité : protection contre la surcharge, la surtension et les courts-circuits.

Enfin, un petit écran est présent sur la façade et affiche le niveau de la batterie et la tension en temps réel.

Les points à retenir sur cette batterie de Xiaomi :

Légère et compacte

22,5 W et 10 000 mAh

Compatible avec de nombreux appareils

