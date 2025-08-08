Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les aspirateurs robots gagnent en efficacité, même parmi les modèles d’entrée de gamme. Ce petit Roborock offre justement un excellent rapport qualité-prix en promotion.

Les aspirateurs robots séduisent de plus en plus de foyers, contents de déléguer la tâche du ménage à des compagnons robotisés. Si les modèles haut de gamme sont plébiscités pour leurs performances, les options plus abordables font aussi bien du bon travail pour moins cher. Parmi les marques qui possèdent de bons modèles abordables, Roborock propose son Q10 S5 à un super prix, surtout en promotion.

Le récent Roborock Q10 S5 est vendu 289,99 € à sa sortie en avril 2025. Il est aujourd’hui disponible au prix de 219,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cet aspirateur robot de Roborock ?

Le Roborock Q10 S5 possède une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, utile pour aspirer efficacement la plupart des saletés, les miettes, les poils d’animaux et les débris. Il est d’ailleurs doté d’une brosse principale anti-emmêlement et d’une brosse latérale en forme d’arc, pour aspirer les poils d’animaux sans s’enrouler. Pratique pour ne pas avoir à le faire soi-même en s’agaçant.

Le Q10 S5 s’accompagne du système de serpillères VibraRise 2.0. Ce système de nettoyage délivre une fréquence de vibration de 3 000 tours par minute afin d’éliminer les taches tenaces et limiter les traces d’eau. L’aspirateur de Roborock est aussi intelligent puisqu’il soulève automatiquement son module serpillière de 8 mm pour nettoyer en profondeur les tapis à poils courts.

À ce prix, cet aspirateur robot est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour un modèle très efficace, mais qui fait toutefois l’impasse sur la base de vidage. Ce sera donc à vous de remplir le réservoir d’eau de votre compagnon, et de vider la poussière. Il embarque tout de même des fonctions présentes sur des modèles plus haut de gamme, comme le système de navigation LiDAR, qui effectue un balayage à 360° et crée des cartes détaillées de votre intérieur pour une navigation optimale. Le Q10 S5 détecte et contourne aussi les obstacles facilement.

L’aspirateur de Roborock est doté d’un réservoir d’eau d’une capacité de 200 ml pour couvrir une pièce jusqu’à 130 m², tandis que l’aspiration couvre 180 m² en une seule charge. L’autonomie totale est de 150 minutes d’autonomie environ.

Les points à retenir sur le Q10 S5 :

Une puissance d’aspiration de 10 000 Pa

Une serpillère intégrée

150 minutes d’autonomie

