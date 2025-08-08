Lecture Zen Résumer l'article

Des sextoys ont été lancés sur les parquets de la WNBA, l’équivalent de la NBA pour les joueuses de basketball. Les lancers ont eu lieu pendant des matchs, alors même que les joueuses étaient sur le terrain. Un groupe voulant faire la promotion d’une nouvelle crypto-monnaie a revendiqué ces actions.

Ces derniers jours, aux moins six matches de basketball ont été perturbés par des jets de sextoys venant du public vers les terrains de WNBA (Women’s National Basketball Association, ligue américaine féminine de basketball). Les joueuses sont excédées, dénonçant irrespect et sexisme, en plus d’être inquiètes pour leur sécurité. L’identité des auteurs est restée méconnue quelques temps, avant d’être révélée : il s’agit d’un groupe voulant faire la publicité d’une crypto-monnaie.

Des sextoys lancés sur le terrain pendant des matchs de basketball féminin

Durant ces six matches, ce sont des godemichets (ou dildos) verts fluo qui ont été lancés sur le parquet de la WNBA. Comme l’a rapporté USA Today le 8 août 2025, c’est un groupe anonyme de créateurs de crypto-monnaies qui organise ces lancers de sextoys. Passionnés de crypto-monnaies et de trading, ces individus ont lancé fin juillet le Green Dildo Coin (nommé DILDO).

Leur revendication ? Faire face aux influenceurs et aux escrocs : « Nous n’avons pas fait ça parce que nous n’aimons pas le sport féminin ou parce que certains discours à la mode sont ridicules », précise le porte-parole de ce groupe à USA Today, qui se fait appeler Lieutenant Daldo Raine sur les réseaux sociaux.

Face aux réactions des supporters et des joueuses, il a précisé : « Créer des perturbations lors des matchs, c’est comme ça que ça se passe dans tous les sports, non ? On l’a vu en NFL, au hockey, vous savez… les supporters font des choses bizarres pour attirer l’attention. » Sur les réseaux sociaux, le compte de la crypto-monnaie ne fait pourtant que republier des vidéos ou des memes à propos des sextoys lancés durant les matchs.

Une « blague » à répétition, qui ne fait pas plaisir aux autorités : deux lanceurs de godemichets ont été arrêtés. Les deux jeunes hommes sont inculpés pour trouble à l’ordre public, outrage à la pudeur et intrusion criminelle. Selon le porte-parole dudit groupe, ces personnes n’en faisaient pas partie. Ces deux arrestations ne semblent pas freiner les agissements ce groupe, qui prévoit d’autres « farces ».

Green Dildo Coin : une crypto-monnaie à l’icône godemichet

Cette crypto-monnaie est présentée comme une blague par ses créateurs, qui trouvent le monde des cryptos trop « toxique » aujourd’hui. Le Green Dildo Coin est ainsi un « memecoin », à savoir une crypto-monnaie parodique, récemment lancée. Le token a deux noms sur les plateformes, DILDO et TOPGDILDO, et fonctionne principalement sur l’Ethereum. Sur le site du Green Dildo Coin, on peut aussi acheter des goodies à l’effigie de la mascotte, ou même des NFT.

Le site du Green Dildo Coin. // Source : Capture Numerama

Si l’icône de cette « monnaie » est un sextoy vert, c’est parce que dans le jargon crypto, le « dildo » est aussi un grand bâton vert sur un graphique de prix. Il représente une forte hausse de valeur. L’objectif de ses créateurs est donc de faire connaître cette crypto-monnaie, afin qu’elle prenne de la valeur, et qu’ils puissent revendent leurs « Green Dildo Coins » en gagnant de l’argent.

Le cours du Green Dildo Coin a bien grimpé. // Source : Capture Numerama

Afin d’éviter de payer des influenceurs, les créateurs ont préféré créer le buzz en lançant des sextoys durant des matchs de basketball, quitte à mettre en danger les joueuses et à leur manquer de respect. La méthode fonctionne : depuis son lancement, le cours de la crypto-monnaie a gagné 160 %. Durant une conférence sur X, les créateurs ont précisé ne pas vouloir faire de « pump and dump », c’est-à-dire faire monter artificiellement la valeur de la monnaie et partir avec les bénéfices : « On veut créer une communauté qui aime s’amuser », prétendent-ils.

