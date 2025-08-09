Lecture Zen Résumer l'article

ChatGPT-5 est disponible depuis le 6 août 2025. Quelques jours après son lancement, OpenAI a annoncé une série d’évolutions pour son nouveau modèle d’intelligence artificielle, qui a essuyé quelques critiques.

OpenAI a présenté le successeur de ChatGPT-4, le 6 août 2025 : GPT-5 est désormais disponible, avec de nombreuses nouveautés. Il est notamment possible d’essayer cette nouvelle version de ChatGPT en France. GPT-5 est dorénavant le nouveau modèle de ChatGPT pour tout le monde, ce qui change considérablement l’expérience des utilisateurs de l’IA.

Mais, malgré les promesses alléchantes associées à GPT-5, des critiques ont été émises à son encontre peu après son déploiement, notamment lors d’une session de questions-réponses organisée sur Reddit dans la soirée de vendredi. En cause, le délai de déploiement allongé pour certains internautes, ainsi qu’une panne du sélecteur automatique (qui choisit automatiquement le modèle de ChatGPT servant à répondre aux requêtes).

Ce qui change déjà pour GPT-5, 2 jours après son lancement

Dans une publication sur X, diffusée dans la soirée du vendredi 8 août, Sam Altman, le cofondateur et PDG d’OpenAI, a évoqué une série d’évolutions pour GPT-5 :

« Nous allons doubler les limites de débit de GPT-5 pour les utilisateurs de ChatGPT Plus dès que le déploiement sera terminé »,

« Nous laisserons les utilisateurs de Plus libres de choisir de continuer à utiliser 4o. » Sam Altman précise que cet usage de ChatGPT-4o sera suivi pour « déterminer pendant combien de temps [OpenAI continuera] à proposer les anciens modèles »,

Surtout, il annonce que « GPT-5 semblera plus intelligent à partir d’aujourd’hui ». Sam Altman explique que « le sélecteur automatique est tombé en panne et a été hors service pendant une bonne partie de la journée, ce qui a donné l’impression de GPT-5 était beaucoup moins performant »,

« Nous allons être plus transparents sur le modèle qui répond à chaque requête »,

Enfin, « nous allons changer l’interface pour qu’il soit plus simple d’activer manuellement le mode Thinking [ndlr : qui permet d’obtenir des réponses approfondies] ».

ChatGPT-5. // Source : Capture d’écran ChatGPT

Le responsable d’OpenAI conclut en expliquant que ce déploiement prendra du temps, car « il s’agit d’un changement majeur à grande échelle ». Sous-entendu : il ne faut donc pas s’inquiéter si vous n’avez pas encore constaté ces changements de votre côté.

Outre les critiques adressées à GPT-5 juste après sa sortie, en raison de ces défauts intrinsèques, des internautes ont aussi reproché à OpenAI d’avoir été malhonnête pendant la présentation du modèle de l’IA, avec des graphiques trompeurs pour vanter les mérites de ChatGPT.

