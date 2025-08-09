Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Pixel 9 affichait déjà un excellent rapport qualité-prix, mais il devient encore plus intéressant avec la sortie du Pixel 10 prévue très prochainement.

À l’approche du lancement du Pixel 10, les offres sur la génération précédente se multiplient : c’est inévitable. Ce bundle Pixel 9 + Pixel Buds A-Series en est un bon exemple : un smartphone performant accompagné de bons écouteurs pour profiter pleinement de sa musique ou passer ses appels en mains libres, le tout à un prix qui vaut le détour.

Le Pixel 9 est vendu à partir de 649 € sur le Store de Google tandis que les Google Pixel Buds A-Series sont vendus 109 €. Le pack avec le smartphone 128 Go et les écouteurs est au prix de 599,99 € sur Boulanger, soit presque 160 € d’économies.

C’est quoi ce smartphone de Google ?

Le Pixel 9 affiche un design soigné, avec des lignes droites, des bords arrondis et des finitions impeccables. Ses dimensions de 15,28 × 7,2 × 0,85 cm pour un poids de 190 g, lui permettent d’être compact et confortable à utiliser, avec une bonne prise en main. Le smartphone est très agréable à manipuler au quotidien. Le Pixel 9 dispose d’un écran OLED de 6,3″ Full HD+ fluide et lumineux, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Son processeur Tensor G4, certes moins performant que chez certains concurrents, reste efficace pour le multitâche et les jeux, à condition de limiter les réglages graphiques pour éviter la chauffe.

Côté photo, le capteur principal de 50 Mpx, l’ultra-grand angle de 48 Mpx et le traitement de retouche Google AI font un excellent travail pour prendre des photos de qualité, de jour comme de nuit. Niveau autonomie, comptez environ 15 h d’utilisation et une heure et demie de temps de recharge.

Et ces écouteurs Google ?

Les Buds A-Series sont des écouteurs intra-auriculaires au très bon maintien. Légers et compacts, ils procurent aussi un excellent confort. Ils sont certifiés IPX4 pour résister à la pluie, aux éclaboussures et à la transpiration, et conviennent donc pour le sport.

Leur son, équilibré et agréable, met en valeur les basses sans négliger les médiums et les aigus qui restent quant à eux précis. Vous ne trouverez pas de réduction de bruit active dans ces modèles, mais l’isolation passive reste suffisante pour limiter un minimum les sons environnants. Les Buds A-Series profitent d’environ 5 heures d’autonomie et jusqu’à une journée complète avec le boîtier.

Les points à retenir sur le pack Pixel 9 + écouteurs :

Le Pixel 9, un excellent smartphone milieu de gamme

Et les bons écouteurs Buds A-Series

Pour moins de 600 €

