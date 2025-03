Lecture Zen Résumer l'article

À Barcelone, plusieurs constructeurs exposent des téléphones avec des batteries silicium-carbone, une technologie qui dispose d’une densité énergétique supérieure aux batteries traditionnelles. Elle permet la création de smartphones ultra-fins, sous les 5 ou 6 millimètres, qui pourraient devenir la norme dans les prochaines années.

Avec son épaisseur de 8,25 millimètres, l’iPhone 16 Pro d’Apple sera-t-il considéré comme un smartphone « énorme » dans quelques années ? Le monde du smartphone, d’ici la fin de 2025, pourrait vivre son moment écran plat. Les téléphones ultra-fins s’apprêtent à apparaître et pourraient rapidement faire des modèles actuels des vestiges du passé, dignes d’une télé cathodique.

En septembre 2025, Apple devrait dévoiler l’iPhone 17 Air, son premier smartphone ultra-fin. Les rumeurs sur le produit ont déjà des conséquences sur le marché du smartphones : les marques, notamment asiatiques, se précipitent sur ce segment inédit.

Tecno, Oppo ou Samsung… Les smartphones ultra-fins font leur apparition

Au Mobile World Congress de Barcelone, un des plus grands salons au monde dédié aux nouvelles technologies, Numerama a pu constater un phénomène amusant : les appareils ultra-fins commencent doucement à apparaître. S’il faudra sans doute attendre 2026 et les copies de l’iPhone 17 Air pour voir cette catégorie exploser, on constate déjà une appétence des constructeurs pour les téléphones « slim », presque deux fois plus fins que ls autres.

Sur le stand de Tecno, un constructeur chinois méconnu en Europe, on trouve un prototype au design impressionnant : le Tecno Spark Slim. Sa particularité est que son épaisseur se limite à 5,75 millimètres, ce qui est absolument impressionnant en main. L’appareil est proche des écrans de papier que l’on peut voir dans certains films, avec un port USB-C qui occupe quasiment toute la place. Son design est parfaitement conforme aux rumeurs sur l’iPhone 17 Air.

À côté du Tecno Spark Slim, l’iPhone 16 Pro Max a l’air énorme. // Source : Numerama

Chez Oppo, on utilise la même technologie pour faire des smartphones pliants. Le Find N5, un smartphone qui ne sortira pas en Europe, atomise tous les records. Son épaisseur est de 4,21 mm déplié, et de 8,93 mm plié (presque autant qu’un iPhone 16 Pro, alors qu’il y a deux couches).

Une nouvelle fois, la prise en main est impressionnante. Même le dernier iPad Pro d’Apple, qui dispose déjà d’une finesse record pour une tablette (5,1 mm) n’est pas aussi fin.

Le Oppo Find N5 est extrêmement fin. // Source : Numerama

Enfin, il y a évidemment le Galaxy S25 Edge, un smartphone annoncé par Samsung en janvier, mais à la date de sortie inconnu. La stratégie du Coréen est encore flou, puisque son appareil n’est toujours pas manipulable. La marque semble surtout faire un coup de com pour pouvoir dire qu’elle a sorti un smartphone ultra fin avant Apple, mais donne l’impression d’avoir annoncé son appareil prématurément. Quoi qu’il en soit, et avec une épaisseur de 5,84 mm, le S25 Edge fait largement mieux que le S25 (8,2 mm).

Le Samsung Galaxy S25 Edge. // Source : Numerama

Batterie silicium-carbone, modem économe et caméra déplacée : pourquoi ce n’est pas juste du marketing

Comment expliquer ce nouveau phénomène ? À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’une bataille idiote entre des constructeurs de smartphones, qui ne savent plus quoi inventer. Personne n’a envie de smartphones plus fins si la batterie diminue.

Pourtant, quand on creuse le sujet, on se rend compte qu’une vraie révolution technologique est en cours. Ce n’est pas pour faire des smartphones fins que les marques lancent ces appareils, mais parce que la technologie a évolué, ce qui provoque une évolution naturelle. L’arrivée à maturité des batteries silicium-carbone, qui dispose d’une densité énergétique nettement supérieure (jusqu’à 470 mAh/g contre 372 mAh/g pour les batteries lithium-ion traditionnelles), rend possible la création d’appareils ultra-fins avec de grandes capacités de batteries. Il est probable que les premiers appareils équipes de cette nouvelle technologie disposent des mêmes capacités de batterie, dans un encombrement allégé.

Grâce aux nouvelles batteries, les smartphones pliants gomment un immense défaut. // Source : Numerama

Autre facteur intéressant : les puces consomment de moins en moins. Le modem Apple C1, qui équipe l’iPhone 16e, en est le parfait exemple. Si Apple réussit à proposer un iPhone 17 Air ultra-fin avec une batterie de capacité équivalente et un modem peu consommateur en énergie, il est probable que l’appareil dispose d’une autonomie redoutable malgré son format jouet.

Évidemment, la transition risque de prendre du temps. Les batteries silicium-carbone coûtent cher et sont plus fragiles (risque de gonflement, moins bonne stabilité). Elles amènent aussi plusieurs sacrifices, notamment au niveau de l’appareil photo ou d’autres composants (Apple pourrait abandonner la carte SIM physique par exemple). L’intérêt des consommateurs dira si l’industrie doit accélérer sur ce sujet, ou si l’évolution vers les batteries ultra-fins ne provoquera pas nécessairement l’explosion de produits encore plus maigres.

