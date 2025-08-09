Lecture Zen Résumer l'article

Si vous en avez marre du Sudoku, des mots fléchés et des Wordle / Sutom, vous pouvez aussi vous challenger avec un logigramme / intégramme. Vous ne connaissez pas ? Essayez alors Clues by Sam.

« Il y a autant d’innocents que de criminels à gauche de Diane ». « Les deux criminels au-dessus de Terry sont liés ». « Un pilote a un criminel juste au-dessus de lui ». Toutes ces phrases vous paraissent obscures ? Elles seront sans doute beaucoup plus claires lorsque vous visiterez le site web Clues by Sam, qui propose un petit jeu quotidien.

Le principe ? Vous commencez une partie avec un indice (par exemple, une carte verte déjà retournée vous indique « qu’il y a autant d’innocents que de criminels à gauche de Diane ») et vous devez essayer les honnêtes gens et les coupables avec votre logique. Cela nécessite donc de tenir compte des consignes, et de la position et du rôle des personnages.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La grille du 4 août. // Source : Capture d’écran

De la déduction pour résoudre chaque défi

Ici, vous devez utiliser votre déduction pour progressivement avancer sur la grille, en désignant correctement les criminels et les innocents. À chaque fois que vous répondez juste, une nouvelle carte est retournée, et un autre apparaît. Bien sûr, vous pouvez aussi vous lancer en sachant que vous avez une chance sur deux d’avoir juste, mais ce n’est plus amusant.

Clues by Sam nécessite toutefois d’avoir un bagage en anglais correct pour saisir le sens de tous les indices (ou alors, vous pouvez vous aider avec un traducteur automatique : il y a d’excellentes applications de traduction). Il en va de même pour les consignes, si vous avez besoin d’éclaircissements. Les règles sont à retrouver sur le site.

Clues by Sam n’est pas le premier jeu du genre. Il appartient à la catégorie des logigrammes / intégrammes. Ce sont des casse-têtes logiques basés sur des indices à partir desquels il faut arriver à établir des relations entre les éléments, basés sur ce qu’on sait sur eux. En l’espèce, on dirait surtout un mix entre un Sudoku et le Démineur.

Pour aller plus loin Blasé des mots croisés ou des sudokus ? Essayez ces 5 jeux solo !















Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama