C’est parti pour GPT-5. OpenAI a lancé ce 7 août 2025 le tout nouveau modèle qui animera son chatbot pour les années à venir. Vous pouvez vous en emparer dès maintenant, y compris sans payer d’abonnement. Le déploiement débutera à partir de la fin du direct organisé par Sam Altman.

Sam Altman a eu une formule choc pour qualifier les progrès accomplis avec l’arrivée de GPT-5. Si GPT-3 donnait l’impression de parler à un lycéen, et GPT-4 semblait avoir un niveau d’étudiant, le tout nouveau modèle de langage pour ChatGPT, sorti le 7 août, serait cette fois un expert ayant un doctorat en poche, sur n’importe quel sujet.

La tournure est évidemment bien trouvée, mais elle sera forcément mise à l’épreuve très vite pour vérifier si le chatbot est effectivement au niveau. Et d’ailleurs, pas besoin d’attendre. GPT-5 est d’ores et déjà accessible sur le site web de ChatGPT, chez tout le monde, y compris les personnes qui n’ont pas pris un forfait payant.

GPT-5 et Sam Altman, le patron de ChatGPT et OpenAI. // Source : Numerama

Cerise sur le gâteau : il n’y a pas besoin d’un VPN pour en profiter tout de suite. L’Union européenne y a droit aussi.

En fait, la différence entre les seuils d’abonnement se fera sur le degré de finesse de GPT-5. La règle ? Plus vous payez, plus vous débloquez toutes les facultés du modèle. Ainsi, la version gratuite de l’agent conversationnel aura un accès restreint à GPT5, avec une bascule sur GPT-5-mini quand ce sera requis. ChatGPT Plus sera le mode standard. Quant à ChatGPT Pro, il donnera accès à GPT-5-Pro, la version la plus aboutie.

Comment accéder à GPT-5 sur ChatGPT ?

À dire vrai, l’accès à GPT-5 sur ChatGPT est d’une simplicité enfantine, car il n’y a rien faire ! Le nouveau modèle vient remplacer les anciens, qui sont envoyés à la retraite. Tout ce qui vous avez besoin de faire, c’est d’avoir un compte sur OpenAI et de vous connecter. C’est une excellente nouvelle, bien plus commode, et qui met fin au délire des noms sans queue ni tête.

En résumé :

Rendez-vous sur le site chatgpt.com

ou sur l’application mobile ;

Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait ;

Commencer à taper vos prompts ;

C’est tout !

Le système gérera en coulisses le type de modèle (général ou réflexion) qui est nécessaire à la production de réponse.

Le déploiement doit débuter à partir de la fin de la présentation de GPT-5 de Sam Altman.

