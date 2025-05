Lecture Zen Résumer l'article

Cinq mois après son annonce, le Galaxy S25 Edge, premier smartphone « slim » de Samsung, arrive enfin. Une petite prouesse technologique qui risque d’attirer les clients en magasin, mais qui nous laisse très sceptiques sur la stratégie de la marque.

Une batterie de seulement 3 900 mAh, un double module caméra sans téléobjectif et un prix semblable au Galaxy S25 Ultra, que l’on trouve autour des 1 000 euros chez certains revendeurs : voici le Galaxy S25 Edge, le nouveau fleuron technologique de Samsung annoncé le 12 mai 2025, après un premier teaser en janvier.

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung entreprend une révolution pour le marché des smartphones : la course à la finesse. Comme d’autres, le Coréen croit qu’il est désormais possible de proposer des appareils ultra-portables sans rogner sur les performances. Mais le prix du Galaxy S25 Edge s’impose déjà comme un immense frein à l’achat : comment peut-on vendre le S25 Ultra, le smartphone le plus complet du marché, au même prix que cet appareil ultra-fin avec plusieurs concessions ? À 1 249 euros (256 Go) ou 1 369 euros (512 Go), le S25 Edge rivalise avec les appareils les plus chers du marché.

À 1 249 euros ou 1 369 euros, le Galaxy S25 Edge coûte au moins 300 euros de trop

Il y a une nouvelle tendance sur le marché du smartphone : les appareils ultra-fins. Samsung est le premier constructeur majeur à dégainer une gamme dédiée à la finesse, mais d’autres marques, notamment chinoises, innovent déjà sur cet aspect grâce à des smartphones pliants équipés de batteries ultra-fines. Apple, avec l’iPhone 17 Air en septembre, devrait lui aussi lancer un smartphone affiné. Tout laisse penser que Samsung a voulu être parmi les premiers avec son S25 Edge en plein milieu de l’année 2025 et que ce smartphone sera suivi par d’autres appareils mieux équipés.

La fiche technique du Galaxy S25 Edge est assez étrange. Elle contient plusieurs éléments communs avec le Galaxy S25+, le smartphone qui se rapproche le plus du Galaxy S25 Edge, mais pique deux caractéristiques au Galaxy S25 Ultra :

Comme le Galaxy S25+ , le Samsung Galaxy S25 Edge dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces . Son design est très similaire à ce produit. La plupart des caractéristiques sont aussi les mêmes (Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM…). Son ultra grand-angle est relié à un capteur de 12 Mpix , comme les S25 et S25+ normaux.

, le Samsung Galaxy S25 Edge dispose d’un écran OLED de . Son design est très similaire à ce produit. La plupart des caractéristiques sont aussi les mêmes (Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM…). Son ultra grand-angle est relié à un , comme les S25 et S25+ normaux. Comme le Galaxy S25 Ultra , le Samsung Galaxy S25 Edge a le droit à un cadre en titane et à un capteur principal de 200 Mpix .

, le Samsung Galaxy S25 Edge a le droit à un cadre en et à un . Le Galaxy S25 Edge est le plus fin des Galaxy S25, avec une épaisseur de seulement 5,8 mm (vs. 7,2 mm sur le S25). En revanche, il n’est pas le plus léger. Il pèse 1 gramme de plus que le S25.

(vs. 7,2 mm sur le S25). En revanche, il n’est pas le plus léger. Il pèse 1 gramme de plus que le S25. La batterie du Galaxy S25 Edge est en net retrait sur les autres modèles, avec une capacité de seulement 3 900 mAh sur ce produit, contre 4 900 mAh sur le S25+ qui fait la même taille.

Caractéristiques Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Edge Taille d’écran 6,2 pouces 6,7 pouces 6,9 pouces 6,7 pouces Épaisseur 7,2 mm 7,3 mm 8,2 mm 5,8 mm Poids 162 g 190 g 218 g 163 g Matériau Aluminium Aluminium Titane Titane Capacité batterie 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh 3900 mAh Appareil photo principal 50 M 50 MP 200 MP 200 MP Téléobjectif 10 MP avec zoom x3 10 MP avec zoom x3 10 MP avec zoop x3 et 50 MP avec zoom x5 – Ultra grand-angle 12 MP 12 MP 50 MP 12 MP Prix de lancement 899 euros 1 169 euros 1 469 euros 1 249 euros

Selon Samsung, les 3 900 mAh du smartphone sont assez pour « tenir une journée entière ». C’est difficile à croire quand on sait qu’un S25 normal, avec 4 000 mAh, peine déjà à tenir toute une journée quand on l’utilise beaucoup. Le choix de la marque de rester sur du lithium-ion, alors que le silicium-carbone à haute densité existe, est aussi étonnant. Les constructeurs chinois, et peut-être Apple, misent sur cette technologie pour faire des produits fins avec des batteries à haute capacité. Ici, on a l’impression que Samsung a favorisé la finesse au reste. On sait pourtant que l’autonomie est importante pour les consommateurs.

Grâce au silicium-carbone, les constructeurs augmentent les capacités des batteries sans toucher à la taille. Samsung n’utilise pas cette technologie avec le S25 Edge. // Source : BlackMagic

Le Galaxy S25 Edge : une démonstration technologique pour attirer vers Samsung ?

Le Galaxy S25 Ultra peut-il être un bon téléphone ? Il le sera sans doute, puisque Samsung brille généralement pour la qualité de ses produits. Le problème est son positionnement : quiconque a 1 200 euros ou plus à investir devrait se précipiter vers le Galaxy S25 Ultra, un smartphone plus grand, surdoué de la photo, équipé d’un stylet et capable de tenir deux jours sur une seule charge. Nous avons hâte de tester le Galaxy S25 Edge sur Numerama, mais nous savons déjà que la finesse n’est pas plus importante que l’autonomie ou la qualité photographique.

Le S25 Edge serait un compromis nettement plus intéressant à 800 ou 900 euros, s’il se présentait comme une alternative au S25 classique.

Avec son Galaxy S25 Edge, Samsung s’assure au moins d’une chose : créer l’effet waouh. Il est probable que de nombreux fans de nouvelles technologies s’arrêtent à la Fnac ou chez Boulanger dans les prochains jours pour voir le S25 Edge en vrai. Ce public retiendra alors deux choses : Samsung sait innover et Samsung a d’autres produits encore meilleurs. Reste à savoir si un public en attente de smartphones ultra-fins existe vraiment et s’il se précipitera sur ce modèle, ou attendra les prochains ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge est disponible en précommande jusqu’au 30 mai (avec le modèle 512 Go au prix du 256 Go) et sortira ensuite dans tous les magasins.

