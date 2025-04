Lecture Zen Résumer l'article

Violette Dorange est devenue la plus jeune navigatrice du Vendée Globe à seulement 23 ans. Son documentaire Devenir est diffusé à partir de ce 2 avril sur Disney+ : il revient sur son parcours qui lui a permis d’arriver jusqu’à la course.

Née le 17 avril 2001, Violette Dorange n’a pas encore 24 ans qu’elle a déjà traversé le monde entier, en solitaire et à voile, pour terminer le Vendée Globe. Mais l’aventure a démarré bien avant le départ de la course aux Sables-d’Olonne. Pour retracer ce chemin, le documentaire Devenir lui est consacré : il est disponible depuis ce 2 avril sur Disney+ (bien qu’il existe une alternative gratuite et légale).

Violette Dorange, 23 ans et un voilier pour traverser le monde entier

Durant 52 minutes, Devenir nous immerge dans des bribes de la vie de Violette Dorange, alors qu’elle prépare son Vendée Globe depuis trois ans. Devenir, pour parler de son récent métier de skippeuse, et pour DeVenir, le nom de son bateau. Sur terre comme sur mer, elle s’entraîne, fait parler d’elles dans les médias ou auprès des Apprentis d’Auteuil qu’elle soutient. La jeune femme étonne évidemment par son genre et par son âge : une jeune femme, c’est plutôt rare, surtout pour une course en solitaire. Mais le documentaire, surtout contemplatif, montre qu’elle est soutenue par sa famille, ses amis et son équipe.

Extrait de la bande-annonce de « Devenir » // Source : Disney+

On la voit aussi en mer, sur une transatlantique, pour se qualifier pour le Vendée Globe. Violette Dorange a dû se qualifier à la course en participant à d’autres compétitions. Ainsi, Devenir s’étend de plusieurs années avant le départ jusqu’au jour-J, le 10 novembre dernier, où elle a pu réaliser son rêve.

Le Vendée Globe se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux : Violette Dorange y est aussi

Dès la deuxième minute de Devenir, on se rend compte qu’un Vendée Globe ne se joue pas que sur la mer : il se joue aussi en ligne. On l’a vu durant la course, les skippers n’ont jamais été aussi « connectés » ; ils sont actifs sur les réseaux sociaux et donnent du grain à moudre à leurs fans. Photos, vidéos, messages : ils ont partagé leur quotidien à bord de leur Imoca. Violette Dorange est sans doute celle qui a le plus utilisé cet outil.

La skippeuse se filme depuis des années et publie régulièrement sur les réseaux sociaux // Source : Disney+

Mais Devenir montre surtout qu’elle utilise les réseaux sociaux depuis toujours. Normal : contrairement à un Jean Le Cam de 65 ans, Instagram et TikTok, ça fait partie de sa vie de base. 650 000 abonnés sur Instagram, 220 000 sur TikTok : elle est devenue une influenceuse. Violette Dorange est présente sur les réseaux sociaux, mais pas que : elle jouit d’une visibilité dans les médias. Son profil insolite intrigue, alors on l’invite : chez France Inter notamment, pour qu’elle parle de son parcours et de sa préparation.

Pour participer au Vendée Globe, il faut aussi le financer

L’enjeu de la médiatisation par les réseaux sociaux, la radio ou la télévision, c’est aussi de récolter des financements. Un Vendée Globe, ça coûte très cher : il faut acheter l’Imoca, le voilier, et le préparer pour qu’il supporte plusieurs mois en mer sans arrêt.

Violette Dorange lors du départ du Vendée Globe // Source : Disney+

C’est ainsi que Violette Dorange se montre aussi à la recherche de sponsors qui pourront s’arborer à ses côtés tout au long de la course. On la voit même en larmes après qu’un projet de sponsoring ait échoué : « ça fait deux mois qu’on pense que ça va le faire avec un partenaire, bah finalement non. […] Je crois que j’en suis à la troisième fausse joie comme ça. C’est dur. »

Comment voir Devenir sans abonnement à Disney+ ?

Devenir n’est pas disponible en exclusivité sur Disney+. En réalité, le documentaire est disponible depuis le 12 décembre dernier sur Tébéo & Tébésud, le site de replay de la chaîne de télévision bretonne du même nom. Vous pouvez le visionner gratuitement et en Full HD sur le site de la chaîne.

