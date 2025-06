Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Realme sort un nouveau smartphone à la fiche technique intéressante, notamment pour sa batterie. Son prix est déjà en baisse de 150 € sur Amazon.

Sur le marché des smartphones milieu de gamme, de nombreux fabricants proposent des modèles qui se valent, avec chacun leurs points forts et points faibles. En dehors des principaux constructeurs, Apple et Samsung en tête, Realme propose un nouveau smartphone au rapport qualité-prix imbattable, surtout en promotion. Avec de bonnes performances, un écran bien calibré et une excellente autonomie, le Realme GT 7T vaut clairement le coup, surtout pour un smartphone qui vient juste de sortir.

Le Realme GT 7T 5G 256 Go est commercialisé 649 € à sa sortie en mai 2025. Il est disponible en ce moment sur Amazon au prix de 499,99 €, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit. L’offre est valable jusqu’au lundi 9 juin 2025, dans la limite des coupons disponibles.

C’est quoi, ce nouveau smartphone de Realme ?

Le Realme GT 7T ne se démarque pas spécialement par son design, même si le smartphone est soigné. Ses dimensions de 162,42 × 76,13 × 8,30 mm pour un poids de 206 g sont dans la moyenne haute des smartphones, et offrent une prise en main agréable. Les plus petites mains auront toutefois un peu de mal à le manipuler d’une main. Sa texture en graphène offre, par ailleurs, une excellente préhension.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces possède une luminosité qui grimpe jusqu’à 6 000 nits. L’écran est très agréable à consulter, et possède une colorimétrie parfaite.

Le Realme GT 7T est certifié IP69 et résiste à l’eau // Source : Realme

Mais là où ce modèle apporte une vraie plus-value dans sa gamme, c’est au niveau de la batterie. Avec ses 7 000 mAh, il offre une bonne journée et demie d’utilisation sans recharge. La charge filaire de 120 watts permet quant à elle de passer de 0 à 100 % en seulement 45 minutes.

Le smartphone est de plus compatible avec les normes Dolby Vision et HDR 10 pour profiter de contenus dans des conditions optimisées, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité attendue. L’interface Realme UI 6.0 est agréable à parcourir et de nombreux outils IA, désormais indispensables, sont présents.

À ce prix, ce smartphone de Realme est-il une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire pour un smartphone récent qui n’a pas à rougir sur ses performances. Le Realme GT 7T embarque la puce Dimensity 9400e de MediaTek, couplée à 12 Go de RAM. Le smartphone assure le multitâche et permet de lancer des applications gourmandes et des jeux vidéo, sans sacrifier sur la partie graphique. Les trois objectifs prennent des photos de qualité, malgré un ultra-grand angle un peu en retrait. De jour comme de nuit, les clichés sont nets et ne manquent pas de détail. Le smartphone peut aussi filmer en 4K à 60 images/s.

Les points à retenir sur Realme GT 7T :

Un écran AMOLED à 120 Hz

Les performances et le module photo

Une batterie puissante de 7 000 mAh

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !