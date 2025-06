Lecture Zen Résumer l'article

La dernière version de YouTube sur iPhone demande d’avoir iOS 16 au minimum. Ce qui signifie que les iPhone qui ne sont pas sous cette version (ou ultérieure) ne sont plus compatibles avec YouTube.

Comme l’a fait remarquer MacRumors le 3 juin 2025, YouTube a été mis à jour sur iOS : la version 20.22.1 est là. Sauf qu’elle demande d’avoir iOS 16 au minimum, contre iOS 15 auparavant. Ainsi, certains iPhone (et iPad) ne sont désormais plus compatibles avec l’application.

Quels sont les iPhone qui ne sont plus compatibles avec YouTube ?

Les modèles concernés sont ceux qui sont restés bloqués à iOS 15 :

Cela concerne également l’iPod Touch 7. Les tablettes de la marque à la pomme aussi sont concernées : YouTube demande iPadOS 16 dorénavant. Ainsi, les iPad Air 2 et iPad mini 4 ne sont plus compatibles avec YouTube.

YouTube sur l’App Store. // Source : Capture Numerama

L’application YouTube peut continuer à fonctionner sur ces anciens appareils. Mais elle ne sera plus mise à jour pour eux. Les utilisateurs pourront rencontrer des dysfonctionnements à l’avenir et bientôt, il ne sera plus possible d’utiliser l’application du tout. Les possesseurs d’anciens iPhone et iPad ne peuvent plus réinstaller l’application depuis l’App Store.

Comment continuer à utiliser YouTube ?

La solution est toute bête : pour continuer à regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez utiliser… le navigateur Safari. Il est toujours fonctionnel sur les anciens iPhone. YouTube possède d’ailleurs une version mobile de son site, accessible sur m.youtube.com.

L’interface est très semblable à l’application, avec toutes les fonctionnalités. Cependant, l’expérience est moins fluide. Si vous tenez à utiliser l’application, vous pouvez quand même le faire, mais jusqu’à quand ?

