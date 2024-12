Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la 2G va s’arrêter fin 2025, il reste un an aux abonnés Free Mobile ayant un téléphone 2G pour changer d’appareil. L’opérateur contacte en ce moment les concernés pour leur proposer de changer.

Fin 2025, il n’y aura plus de 2G chez Free Mobile : l’opérateur a un contrat pour utiliser le réseau d’Orange jusqu’à cette échéance. Il lui reste donc un an pour qu’il n’ait plus d’abonnés avec des téléphones 2G. Free Mobile tente de les convaincre de changer de téléphone, avec des offres abordables.

La fin de la 2G chez Free, c’est pour bientôt

La 2G en France est en sursis : en 2025, Orange (et donc Free) l’abandonnera, et l’arrêt est prévu en 2026 pour SFR et Bouygues Telecom. Si Free utilise le réseau 2G d’Orange, c’est qu’à son arrivée sur le marché, demandait de s’appuyer sur un autre opérateur.

Sauf que des années plus tard, Free est bien installé et surtout, la 2G n’est presque plus utilisée. On parle d’une baisse constante et d’un trafic qui représentait 1 % du trafic total en 2022. Pour la 3G, Free Mobile a un réseau de 22 000 antennes toujours actives. Une technologie qui devrait disparaître en 2028.

Free Mobile veut vous faire changer de téléphone avec des offres

Comme l’a rapporté Univers Freebox, Free envoie à certains abonnés un mail pour les prévenir que d’ici un an, ils ne pourront plus utiliser leur téléphone 2G avec un forfait mobile Free. L’objectif, c’est de faire basculer les abonnés qui ont toujours des téléphones portables anciens (et bientôt obsolètes) vers des modèles plus récents, compatibles 4G.

Sauf que le plus souvent, ces abonnés ont un budget très limité : Free ne peut pas se permettre de vendre le dernier iPhone. Pour les aider, l’opérateur propose des téléphones pas chers avec un paiement en quatre fois sans frais. Parmi eux, le Nokia 225 (avec un clavier T9 évidemment), ou encore le téléphone à clapet Doro Leva L30. Il y a même un smartphone : le HMD Pulse. Pour bénéficier de cette offre, une seule solution : se rendre en boutique Free : impossible de commander sur Internet. À noter que seuls les abonnés concernés peuvent profiter de cette offre.

