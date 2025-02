Lecture Zen Résumer l'article

Free continue de se diversifier et d’investir dans la maison connectée en lançant une nouvelle offre de télésurveillance en partenariat avec Qiara. Destinée à ses abonnés Freebox, cette offre se veut plus accessible et toujours sans engagement.

L’opérateur de Xavier Niel a lancé ce mardi 11 févier, une nouvelle offre de télésurveillance en collaboration avec Qiara, une entreprise spécialisée dans dans la télésurveillance. Cette offre ne sort pas du chapeau puisque l’opérateur travaille depuis 2024 en collaboration avec l’entreprise — fondée d’ailleurs par d’anciens membres de Free. Se présentant comme « le Free de la télésurveillance », Qiara propose des services à des tarifs compétitifs, encore plus avantageux pour les abonnés Free.

C’est quoi cette nouvelle offre Qiara de Free ?

Jusqu’à présent, Qiara proposait son pack Essentiel à l’achat pour 249€ (199€ pour les abonnés Freebox), accompagné d’abonnements distincts pour la télésurveillance (7,99€/mois ou 15,99€/mois). Désormais, avec Qiara Protect, tout est regroupé sous une seule formule à 19,99€/mois. Mais surtout, l’achat du matériel disparaît au profit d’une mise à disposition en location, rendant l’offre bien plus accessible. C’est une bonne nouvelle quand on sait que les packs Basic, Plus et Ultra sont vendus 369 € sur le site de Qiara.

L’offre Qiara Protect est exclusivement réservée aux abonnés Freebox, à l’exception des clients Freebox Crystal/v5 et Freebox One. Pour l’occasion, Free offre le premier mois, à condition de souscrire à l’option dans un délai de deux mois suivant l’abonnement Freebox. L’offre est valable une seule fois par abonnement. Si vous êtes déjà abonné Freebox, il suffit de se rendre dans votre espace abonné pour souscrire à l’option.

Que contient le pack Qiara pour les abonnés Free ?

Pour ce tarif, les abonnés Freebox bénéficient d’une solution clé en main comprenant un système de télésurveillance 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un pack de matériel de sécurité mis à disposition sans frais supplémentaires. Dans ce pack, on retrouve :

Une caméra HD avec intelligence artificielle, capable de distinguer les animaux domestiques des intrus ;

Un détecteur de mouvement ;

Un détecteur d’ouverture qui permet d’alerter en cas d’ouverture de porte ou de fenêtre ;

Une sirène de 105 dB ;

Un clavier d’activation pour activer et désactiver l’alarme ;

Une plaque et un set de stickers à coller sur un portail ou sur la porte d’entrée ;

Et enfin, un accès à l’application mobile ( disponible sur iOS et Android) pour contrôler et surveiller son domicile à distance.

Matériel inclus avec Qiara Protect // Source : Free

L’équipement est assez complet et fonctionne globalement de la même manière que les offres concurrentes comme le Kit Ring ou encore Verisure, pour ne citer qu’eux. L’alarme et les notifications sur smartphone sont immédiatement activées en cas d’intrusion confirmée et en complément, les centres de télésurveillance (certifiés APSAD P5) peuvent aussi prendre en charge l’intervention des forces de l’ordre si nécessaire.

Notez toutefois que Free a décidé de ne pas adopter Matter, un protocole soutenu par de grandes entreprises technologiques telles qu’Apple, Amazon, Google, Samsung, Philips, IKEA, Somfy, Legrand, Schneider et bien d’autres. Ce choix limite inévitablement la compatibilité avec d’autres appareils connectés que vous pourriez avoir à votre domicile.

