Après avoir construit sa notoriété autour d’un service de VPN, Surfshark revient à la charge avec un nouveau projet, consistant à proposer son propre annuaire DNS.

Jusqu’à présent, on connaissait surtout Surfshark pour son VPN, qui figure parmi les principales solutions commerciales de réseau privé virtuel (VPN). Mais à l’avenir, peut-être que sa notoriété reposera aussi sur le nouveau service que l’entreprise a lancé ces derniers temps, notamment en raison de ce qu’il peut apporter pour échapper à certains blocages.

Surfshark s’est en effet lancé sur le marché du DNS, acronyme anglais qui signifie Domain Name System (système de nom de domaine) et qui désigne un mécanisme clé du web. En effet, le DNS sert à associer l’adresse IP qui permet de rejoindre le serveur sur lequel est hébergé le site que l’on veut visiter avec son nom de domaine.

L’annonce du service DNS de Surfshark. // Source : Surfshark

En effet, il est plus facile de retenir et d’utiliser une adresse s’écrivant par exemple nomdusiteweb.fr plutôt que son adresse IP, qui est se compose de quatre blocs chiffrés, séparés par des points (comme 181.174.87.53). En somme, le système DNS fonctionne comme un annuaire, en établissant des correspondances.

D’ordinaire, pour l’internaute lambda, la navigation sur le net se base sur les systèmes DNS fournis par son opérateur, qu’il s’agisse d’Orange, de SFR, de Bouygues Telecom ou de Free. Mais il est tout à fait possible de passer par des annuaires tiers. Plusieurs sociétés sont sur ce créneau, comme Google, Cloudflare, OpenNIC, Verisign ou bien FDN.

Le changement de DNS, pour échapper aux blocages sur le web

Changer ses DNS est d’ailleurs souvent une option technique pour échapper à certaines mesures de restriction d’accès. En effet, le blocage des sites web repose dans la grande majorité du temps sur le blocage DNS : en somme, les fournisseurs d’accès à Internet vont modifier la configuration du DNS pour empêcher cette correspondance.

Le blocage par DNS est d’ailleurs aussi une méthode de censure d’Internet, parmi d’autres. Mais ce blocage peut aussi être enclenché pour des raisons légales, après une décision d’un tribunal ou une requête de l’administration ; par exemple, pour interdire l’accès à un site X, pédopornographique, faisant l’apologie du terrorisme, ou proposant des jeux d’argent.

Il n’est pas illicite de changer ses DNS, et d’ailleurs, c’est parfois une bonne solution lorsqu’il y a un problème avec l’annuaire maison de son opérateur (on a déjà vu Orange se rater il y a quelques années en ajoutant par erreur Google sur sa liste noire). En outre, les DNS tiers peuvent présenter d’autres arguments intéressants pour les utiliser.

Le principe d’un changement de DNS. // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Surfshark, justement, en met deux en avant : une meilleure vie privée, car on ne passe plus par le DNS de l’opérateur (mais on passe par celui d’un autre, et il faut donc s’en remettre à lui, même si ici Surfshark promet qu’il ne stocke, vend ou partage aucune donnée), et un routage plus rapide, avec une correspondance et une liaison au site de meilleure qualité.

La configuration pour se connecter aux serveurs DNS de Surfshark peut se faire avec une adresse en IPv4 (194.169.169.169), une adresse en IPv6 (2a09:a707:169::) ou bien avec le protocole DNS over HTTPS (DoH), avec l’adresse https://dns.surfsharkdns.com/dns-query. Le DoH vise à protéger les requêtes DNS avec une couche de chiffrement.

Si le changement de DNS comme l’utilisation d’un VPN sont exploitées depuis plusieurs années comme de bons moyens d’esquiver le blocage des sites web dans un pays, les temps changent. Dans certaines décisions de justice, les fournisseurs de DNS alternatifs et de VPN sont de plus en plus forcés à participer, eux aussi, au blocage.



