[Deal du jour] Si vous possédez une PlayStation 5, Sony et Apple vous permettent de découvrir Apple Music gratuitement pendant trois mois. Une offre idéale pour profiter d’un grand catalogue musical sur votre console et bien sûr votre smartphone ou tout autre appareil compatible.

Que ce soit pour mettre un fond musical pendant vos sessions de jeu ou écouter vos playlists préférées cet été, avoir un abonnement à une plateforme de streaming musical est indispensable. Certes, certaines permettent d’y accéder gratuitement, mais avec des publicités et parfois même l’impossibilité de choisir le morceau à écouter.

Pour convaincre de nouveaux abonnés, ces plateformes musicales se livrent une bataille acharnée avec des offres découvertes. Habituellement, Apple offre 1 mois. Mais avec cette nouvelle offre, vous pouvez tester le service pendant 3 mois sans rien payer : il suffit juste d’avoir une PlayStation 5. À la fin de la période, l’abonnement passera à 10,99 € par mois, mais vous pourrez annuler avant pour éviter tout prélèvement et continuer de profiter du service. L’offre est valable jusqu’au 26 mars 2026.

Comment avoir Apple Music Gratuit pendant 3 mois ?

L’activation de l’offre est très simple et ne prend que quelques minutes. Tout se fait directement depuis votre PlayStation 5, sans avoir besoin de passer par un site web ou un autre appareil. Voici la marche à suivre :

Allumez votre PlayStation 5 et connectez-vous à votre compte PSN.

Ouvrez l’application Apple Music depuis le menu de la console.

depuis le menu de la console. Connectez-vous avec votre identifiant Apple (ou créez-en un si vous n’en avez pas).

Sélectionnez l’offre d’essai gratuit de 3 mois qui s’affiche à l’écran.

qui s’affiche à l’écran. Validez l’activation et commencez à profiter du service.

Apple Music. // Source : Apple

Bien entendu, vous n’êtes pas obligé d’écouter vos morceaux uniquement sur votre PS5. L’abonnement Apple Music fonctionne aussi sur smartphone, tablette, ordinateur et même certains téléviseurs connectés.

Apple Music donne accès à 100 millions de titres accessibles en illimité. Vous pouvez télécharger vos contenus audio pour en profiter partout en mode hors ligne, par exemple dans l’avion ou à la montagne.

La plateforme mise sur une qualité sonore haut de gamme, avec l’audio spatial en Dolby Atmos pour un rendu immersif et le Lossless Audio jusqu’à 24 bits/192 kHz (proche d’une qualité studio) pour les plus exigeants et celles et ceux qui disposent d’un bon casque audio. Par défaut, le streaming se fait en AAC 256 kbps, un rendu précis pour les mélomanes qui permet de détecter si une voix sonne un peu « robotisée », comme ce fut récemment reproché — à tort ou à raison — au dernier single de Jul.

Enfin, comme ses concurrents, Apple Music ne se limite pas aux morceaux : on y trouve aussi des radios en direct animées par des artistes, des contenus exclusifs comme des sessions live ou des interviews, et même un mode karaoké interactif, Apple Music Sing, qui isole les voix pour chanter sur vos titres préférés.

Même si vous êtes déjà abonné à une autre plateforme, rien ne vous empêche de profiter de cette offre pour tester Apple Music. Avec la récente hausse des tarifs de Spotify, c’est une bonne occasion d’élargir vos horizons, de comparer les catalogues, les suggestions musicales et la qualité sonore. D’autant plus que vous pouvez facilement transférer vos playlists grâce à notre tutoriel.

