L’actualité de la semaine a été marquée par GPT-5, mais pas que ! Ces derniers jours, il a aussi été question d’une grave compromission chez Bouygues Telecom, d’un constructeur de véhicule électrique qui fait face à de grandes difficultés en Europe et d’un film très plaisant qui a enfin débarqué sur Netflix.

Ce constructeur de voitures électriques n’a immatriculé aucun véhicule en 3 mois

  • Vinfast, constructeur vietnamien, fait face à des difficultés majeures en Europe avec des chiffres d’immatriculation inquiétants pour ses modèles VF8 et VF6.
  • Malgré des investissements significatifs pour conquérir le marché européen, les ventes internationales ne décollent pas, à l’image des résultats mitigés aux États-Unis.
  • Toutefois, la marque parvient à tirer son épingle du jeu en Asie du Sud Est, où elle concentre plus de 80 % de ses ventes grâce à des modèles adaptés au marché local.

Comment empêcher les prélèvements SEPA frauduleux après la fuite d’IBAN chez Bouygues Telecom

  • Une cyberattaque massive a frappé Bouygues Telecom, exposant les données personnelles sensibles de 6,4 millions de clients, y compris des informations bancaires.
  • Les utilisateurs sont exposés au risque de prélèvements SEPA frauduleux, soulignant l’importance de mesures telles que la surveillance des comptes et l’établissement de listes blanches pour protéger leurs finances.
  • La stratégie pour contester un prélèvement non autorisé comprend le signalement immédiat à la banque dans un délai de 13 mois et le blocage des créanciers suspectés à long terme.

L’un des meilleurs films de 2024 est enfin disponible sur Netflix

  • The Fall Guy, mettant en vedette Ryan Gosling et Emily Blunt, est enfin disponible sur Netflix, plus d’un an après sa sortie initiale.
  • Le film mêle habilement comédie, action et romance, avec des cascades impressionnantes orchestrées par le réalisateur et ancien cascadeur David Leitch.
  • Grâce à l’alchimie entre Gosling et Blunt, The Fall Guy offre un divertissement estival léger qui rend hommage aux cascadeurs souvent ignorés d’Hollywood.

