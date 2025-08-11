Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois, des atomes en train de bouger au sein d’une molécule ont pu être directement observés. Une mesure au niveau quantique, qui montre des mouvements extrêmement synchronisés et incessants.

Peut-on voir des atomes se déplacer collectivement au sein d’une molécule ? La question, faisant intervenir nombre de concepts scientifiques complexes, pourrait pourtant avoir une réponse simple : oui, si nous pouvons zoomer suffisamment.

Et pourtant, lorsqu’on arrive dans cet infiniment petit où la physique quantique prend le relais, tout est autrement plus difficile. Il a fallu des années de recherche et l’utilisation d’un laser à rayon X extrêmement puissant pour observer pour la première fois la danse de plusieurs atomes.

Principe d’incertitude et laser géant

Ce phénomène étudié par des physiciens majoritairement issus d’universités allemandes est au cœur d’une étude publiée le 7 août 2025 dans la revue Science. La tâche était ardue, car la physique quantique est dominée par le principe d’incertitude d’Heisenberg. Selon cette loi établie en 1927, il est impossible de mesurer à la fois la position et la vitesse d’une particule. En tout cas pas avec une précision extrême, et ce en raison de la nature des particules au niveau quantique, et pas à cause d’une quelconque limitation technologique.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Concrètement, il est possible de dire où se déplace un atome au sein d’une molécule, ou de déterminer à quelle vitesse il se déplace. Mais il est impossible d’obtenir ces deux informations en même temps.

Les chercheurs se sont alors servis d’une installation unique à Hambourg : le Laser européen à électrons libres et à rayons X (European XFEL). Installé dans un tunnel souterrain de 3,4 kilomètres, il permet d’obtenir des mesures à l’échelle de l’atome. Ainsi, le laser fut fixé en direction d’une seule molécule de taille moyenne contenant 11 atomes, et a pris des photos pour capturer le mouvement de chaque atome qui la compose. C’est la première fois qu’une telle mesure a pu être faite sur une molécule de cette taille, jugée plus complexe pour une telle analyse. Longtemps, être témoin de ce mouvement était considéré comme impossible, surtout pour une molécule aussi grosse, et il a fallu plusieurs années d’observation pour y parvenir.

Une danse qui ne s’arrête jamais

Plus précisément, les scientifiques se sont servis d’une technique appelée « l’explosion de Coulomb ». Il s’agit d’un choc provoqué par le laser pour écarter les électrons autour des atomes. Désormais chargés, ils se repoussent les uns les autres avant de se reformer en la molécule d’origine, le tout en une fraction de trillionième de seconde (sans rentrer dans le détail mathématique, sachez que c’est extrêmement court).

Explosions contrôlées des molécules permettant d’en voir la structure, illustration. // Source : Till Jahnke, université Goethe

Précision importante : la molécule était dans son état fondamental, c’est-à-dire avec un niveau d’énergie proche du point zéro, la plus faible énergie possible en physique quantique. Mais à laquelle les atomes vibrent tout de même légèrement. Ce sont ces vibrations qui ont pu être mesurées ici. Les chercheurs ont alors remarqué que les atomes vibraient tous de manière synchronisée, et sans s’arrêter, et ce malgré l’énergie du point zéro atteinte.

Ce qui signifie que même dans un état où la molécucule serait complètement gelée, à une température proche du zéro absolu, les atomes continueraient de vibrer.

Désormais, l’équipe espère aller plus loin encore, en observant pourquoi pas une autre danse encore plus rapide : celle des électrons.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama