Paul Rudd, acteur notamment connu pour son rôle d’Ant-Man dans les films Marvel, est la star d’une publicité Nintendo Switch 2. Il ne s’agit pas d’un hasard, mais d’un hommage à un vieux spot de la Super Nintendo, datant des années 90.

En 1991, alors âgé de 22 ans, Paul Rudd est encore loin d’avoir une carrière à Hollywood et, comme beaucoup, il a démarré sur le petit écran. Pour preuve, les fans de jeux vidéo connaissent déjà son visage, qu’ils ont pu voir dans une publicité de la Super Nintendo. Plus de 30 ans plus tard, la star de Marvel, connue pour son rôle d’Ant-Man, est de retour pour mettre en avant une autre console Nintendo : la Switch 2.

Vous pensiez que la présence de Paul Rudd dans le spot Switch 2, publié par Nintendo of America le 20 avril 2025, était le fruit du hasard ? Pas du tout. Il s’agit d’un bel hommage au glorieux passé de la firme nippone, avec beaucoup d’autodérision de la part de Paul Rudd, prêt à se ridiculiser pour l’occasion. Nintendo a d’ailleurs remis en ligne la publicité d’époque pour qu’on comprenne le clin d’œil.

La publicité de la Switch 2 avec Paul Rudd (2025) :

La publicité de la Super Nintendo avec Paul Rudd (1991) :

Paul Rudd est déjà apparu dans une publicité de Nintendo

« Pourquoi on dirait que tu sors d’un boys band, Paul ? », demande l’un des joueurs de la publicité. Paul Rudd renvoie alors à la vidéo de 1991, dans laquelle il est affublé d’un long manteau noir, de cheveux mi-longs et d’un collier orné de perles. « Là, on joue avec puissance ! », affirme-t-il, soit l’argument qui était déjà mis en avant dans les années 90, avec le slogan de la Super Nintendo.

On remarquera que cette publicité pour la Switch 2 est bien plus longue que son homologue pour la Super Nintendo. Elle met notamment en avant la nouvelle fonctionnalité de la console hybride : le GameChat, qui permet de discuter et de montrer son écran et/ou son visage pendant une partie. Il est lié à un nouveau bouton, qui sera d’ailleurs inutile sans l’abonnement Nintendo Switch Online.

Paul Rudd dans la publicité Super Nintendo. // Source : Nintendo of America

À noter que cette publicité fait naître un peu plus de regrets sur le nom de la Switch 2, qui aurait totalement pu s’appeler Super Switch au regard de ce qu’elle est (une Switch améliorée, pour ne pas dire une Switch Pro) et en raison de l’héritage qu’elle représente.

À l’occasion d’une table ronde à laquelle Numerama a participé, les trois architectes de la Switch 2 ont expliqué avoir multiplié les séances de brainstorming pour trouver un nom juste. « Super Switch » a vite été écarté pour cette raison : « Entre la NES [Nintendo] et la Super NES [Super Nintendo], il n’y a pas de rétrocompatibilité. Donc la Switch 2 ne pouvait pas suivre cette voie, cela aurait pu créer de la confusion. » En sens, la Switch 2 est le choix de la continuité, avec un message clair envoyé au public. Tant pis si, pour certains, Nintendo perd de son identité avec cette approche aussi pragmatique et logique.

