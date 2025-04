Lecture Zen Résumer l'article

Ex-ponte de PlayStation, Shuhei Yoshida s’est exprimé sur la Nintendo Switch 2. Et, il est semble-t-il très déçu des choix effectués par la firme nippone.

Depuis qu’il a quitté PlayStation, où il a quand même passé plusieurs années en occupant les premiers rôles, Shuhei Yoshida aime donner son avis. Fort logiquement, il n’a pas pu échapper aux questions sur la Nintendo Switch 2 à l’occasion du podcast Easy Allies (260 000 abonnés sur YouTube), via l’épisode 470 publié le 11 avril 2025. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il tient des propos assez durs envers Nintendo.

« Dans un sens, je pense que Nintendo perd son identité », affirme Shuhei Yoshida. Il exprime ainsi l’opinion selon laquelle la Switch 2, en étant une simple évolution de la Switch, fait perdre de sa magie à Nintendo. La firme nippone a passé ces dernières années à innover pour offrir de nouvelles manières de jouer. Avec la Switch 2, le choix plus pragmatique de la continuité a été fait.

La Switch 2 déçoit un ex-ponte de PlayStation

Shuhei Yoshida poursuit : « Selon moi, ils ont toujours créé de nouvelles expériences, avec des consoles pensées en même temps que les jeux pour offrir du gameplay innovant. Mais la Switch 2, comme attendu, n’est qu’une Switch meilleure, non ? » Il n’a franchement pas tort dans le fond.

Il donne des arguments : « Elle a un plus grand écran, un processeur plus puissant, une meilleure définition, la 4K à 120 fps (…). Et comme c’est une Switch meilleure, la principale promesse de la Switch 2 est ‘Nous faisons mieux’. C’est quelque chose que les autres entreprises font tout le temps. » On sent une petite pointe de tristesse, sinon de déception, dans les propos de Shuhei Yoshida, face à un Nintendo qui se range du côté de la raison.

Nintendo Switch 2. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Il n’est pas convaincu non plus par les jeux tiers qui ont été présentés — quand bien même il y a des grosses productions comme Cyberpunk 2077 et Elden Ring. Il précise à ce sujet : « C’est bien d’avoir ces jeux si vous ne jouez que chez Nintendo (…). Mais pour les gros joueurs comme nous, qui possèdent plusieurs machines et jouent sur PlayStation, Xbox, et PC, les jeux qu’ils ont montrés… »

Shuhei Yoshida représente finalement la voix des joueuses et joueurs passionnés qui auraient tant aimé que Nintendo innove une nouvelle fois. C’est une posture qui se justifie. Mais, on peut tout autant comprendre Nintendo : la multinationale souhaite capitaliser sur le succès massif de la première Switch et ne veut pas prendre le risque d’enchaîner avec un échec cuisant (comme la Wii U). Dans le contexte économique actuel, c’est 100 % entendable, et la Switch 2 devrait quand même faire la différence avec la force de ses jeux exclusifs.

