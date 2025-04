Lecture Zen Résumer l'article

ChatGPT est disponible partout ? Oui, ou presque : les anciens appareils sont souvent incompatibles. Sauf si un développeur recrée une application ChatGPT pour les iPhone 3GS.

Actuellement, ChatGPT est compatible avec tous les iPhone sous iOS 17 ou plus (soit les iPhone XR, XS et XS Max ou plus récents). Mais alors, si on a un ancien iPhone qui n’est pas compatible, comment faire ? Pas besoin de passer par le navigateur, une application existe : ChatGPT for Legacy iOS, comme l’a rapporté 9to5Mac.

ChatGPT fonctionne sur un iPhone qui a près de 16 ans

L’iPhone 3GS est le plus vieil iPhone qui fonctionne avec ChatGPT for Legacy iOS : il a été lancé le 8 juin 2009, soit il y a près de 16 ans. L’application peut également tourner sur les iPod Touch, iPhone 5s et iPhone 6. L’application est gratuite : il faut la télécharger directement sur son iPhone au format .IPA ou via Veteris (un outil de jailbreak) par exemple. C’est normal : Apple a arrêté la distribution des applications sur l’App Store pour les vieux iPhone.

Le développeur a même recréé une publicité à l’ancienne // Source : bag.xml

ChatGPT for Legacy iOS a été conçue par Mali, plus connu sous le nom de bag.xml. Il se présente comme un adolescent de 17 ans vivant en Allemagne, qui se passionne dans la réparation et la création d’applications pour les iPhone 5. Ce qui peut paraître paradoxal : à l’époque de l’iPhone 3GS, Mali (ou bag.xml) avait un an.

Utiliser l’IA sur un appareil qui n’a jamais connu l’IA

Mais pour se connecter, il faut obligatoirement passer par l’API de ChatGPT : il ne s’agit pas d’une application officielle d’OpenAI. Ce qui fait que son utilisation peut être payante. Quoiqu’il en soit, le projet est open source : tout le monde peut accéder au code de ChatGPT for Legacy iOS et le modifier, sur Github.

Toutes les principales fonctionnalités de ChatGPT sont disponibles // Source : bag.xml

Le site du projet présente les fonctions de l’application. On peut évidemment avoir des « conversations » avec ChatGPT : le chatbot peut même les mémoriser (ce sera bientôt encore plus puissant). Il est également possible de faire analyser des images par le chatbot.

Pour réussir tout ça, ChatGPT for Legacy iOS s’est évidemment adapté à l’écran de l’iPhone 3GS et des autres modèles, soit avec une définition de 480 par 320 pixels. L’esthétique des applications de l’époque d’iOS 7 a même été reprise, avec davantage d’animations.

