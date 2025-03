Lecture Zen Résumer l'article

Pour bien tirer parti des chatbots comme ChatGPT, il faut écrire des prompts efficaces. C’est la même chose pour les modèles de langage basés sur des facultés particulières de raisonnement, comme GPT-o1. Mais, là aussi, cela demande de revoir la manière de passer ses requêtes.

C’était à la mi-septembre 2024 : OpenAI dévoilait un modèle de langage d’un nouveau genre pour ChatGPT, capable, selon l’entreprise américaine, de « raisonnements complexes ». GPT-o1 succédait alors à GPT-4o, dont la présentation remontait à mai. Par la suite, la startup a aussi levé le voile sur une évolution à venir, appelée GPT-o3.

Ces modèles dits de « réflexion » sont décrits comme bien plus capables que les modèles de la série initiale, car ils prennent plus de temps pour traiter les requêtes des internautes, cela afin d’apporter des réponses plus justes. OpenAI a donc d’abord sorti GPT-o3-mini, tandis que GPT-o3 devrait être fondu directement dans GPT-5.

ChatGPT est censé mieux raisonner avec la gamme de modèles o1 et o3. // Source : Numerama

Il s’avère que ces modèles réflexifs nécessitent aussi de repenser à la façon de concevoir les prompts que l’on rédige — les prompts, rappelons-le, sont les instructions écrites que vous passez à un chatbot pour qu’il exécute une tâche, réponde à une question ou retrouve une information sur le net ou dans un document, entre autres.

Repenser la manière d’écrire un prompt sur ChatGPT

Il existe déjà bien des guides pour écrire le meilleur prompt sur ChatGPT ou Gemini. Mais selon Greg Brockman, l’un des cofondateurs d’OpenAI, et dont il en est le président, les internautes pourraient écrire des requêtes bien plus efficaces pour profiter au maximum des spécificités de la famille GPT-o1 et GPT-o3. C’est ce qu’il indiquait en début d’année.

« o1 est un modèle différent, écrivait-il en janvier. Pour obtenir de bonnes performances, il faut l’utiliser d’une manière nouvelle par rapport aux modèles de chat standards. » L’intéressé citait alors un autre tweet dans lequel un informaticien spécialisé dans l’intelligence artificielle, Dan Mac, reprenait un procédé imaginé par Ben Hylak et Shawn Wang.

L’astuce est de ne pas écrire un prompt classique, mais d’exposer un brief, c’est-à-dire un document de cadrage dans lequel on met des éléments essentiels sur un projet ou une tâche. En somme, le brief doit servir à des fins opérationnelles pour une mission, en décrivant l’objectif, la cible, les contraintes, les délais pour obtenir un résultat attendu.

Comment écrire un bon prompt sur GPT-o1 ?

Le guide initial de Ben Hylak et Shawn Wang, en anglais, est relativement long, mais un récapitulatif imagé permet d’avoir en un coup d’œil toutes les étapes centrales à un bon prompt sur o1 — et sur les autres modèles de langage qui s’inscrivent dans ce sillage. En somme, il faut répondre à quatre choses : le but, le format, le cadrage et le contexte.

L’anatomie de ce que devrait être un bon prompt avec o1. // Source : Ben Hylak and swyx & Alessio

Dans l’exemple :

Le but est d’obtenir une liste des meilleures randonnées de longueur moyenne à moins de deux heures de San Francisco. Par ailleurs, chaque randonnée doit offrir une aventure unique et cool, et être moins connue.

Concernant le format, il est demandé, pour chaque randonnée, son nom sur l’application AllTrails, l’adresse de départ, celle d’arrivée, la distance, le temps de trajet, la durée du parcours et pourquoi c’est une aventure cool et unique. Il est aussi demandé de ne retourner que les trois premiers.

Pour le cadrage, l’internaute demande de bien vérifier la justesse du nom du sentier, son existence et que l’heure soit correcte, afin d’éviter de recevoir des informations obsolètes ou fantaisistes.

Enfin, le dernier point permet de donner des indications additionnelles pour de meilleurs résultats. En l’espèce, il faut plus ou moins raconter sa vie. Sur l’exemple, l’internaute explique pratiquer beaucoup la randonnée, qu’il a déjà fait la plupart de celles des environs de San Francisco, son envie d’aller voir ailleurs, ses attentes et ses désirs, et ainsi de suite.

Structurer sa pensée, puis son prompt

Bien sûr, ce brief requiert de passer du temps à structurer sa pensée avant de la partager à l’agent conversationnel (c’est autre chose qu’un prompt qui dirait : sors-moi les meilleures randos de San Francisco), mais c’est un passage que l’on ne peut guère contourner si l’on désire obtenir d’un chatbot des résultats de (bien meilleure) qualité.

D’une certaine manière, c’est un peu comme pour les recherches sur Google ou n’importe quel autre moteur de recherche. Bien sûr, une simple requête peut délivrer de bons résultats. Mais il est aussi possible de tirer beaucoup plus efficacement parti de leur index en mobilisant ce qu’on appelle des « opérateurs ». Ce qui demande aussi de retravailler sa requête.

