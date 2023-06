Apple vient d’annoncer la sortie prochaine d’iOS 17 à l’occasion de la WWDC 2023. Une mise à jour qui annonce une plus grande personnalisation de l’iPhone.

iOS 17 signe-t-il le début d’une révolution au sein de l’écosystème Apple ? La nouvelle mouture du système d’exploitation des iPhone apporte son lot de nouveautés. Plusieurs changements majeurs déjà évoqués ces derniers mois par la rumeur ont été confirmés ce lundi 5 juin à l’occasion de la WWDC, la conférence d’Apple 2023 dédiée aux développeurs.

Avec iOS 17, l’écran de verrouillage va évoluer pour devenir plus intelligent et supporter de nouveaux widgets. Le logiciel d’Apple rend l’iPhone plus utile, même lorsqu’il n’est pas utilisé. Une mise à jour majeure qui devrait être disponible après la Keynote d’Apple en septembre, pour les utilisateurs classiques. La Beta pourrait sortir dans les prochains jours.

Des fiches contacts personnalisées dans iOS 17

iOS 17 ouvre la voie à une personnalisation poussée des graphismes dans plusieurs applications. Les contacts pourront être personnalisés, avec des photographies de vos amis, ou des mémojis. Lors d’un appel, l’image choisie sur la fiche contact s’affichera en plein écran sur l’iPhone pour identifier rapidement qui vous appelle.

L’application Phone pourra également répondre à votre place, et transcrire du texte à l’écran. Une manière plus efficace d’identifier les éventuelles arnaques. Une transcription effectuée en local, pour préserver la confidentialité des échanges.

L’App Messages plus intelligente

Rechercher un mot ou une expression dans l’app Messages devient plus intuitif, l’arrivée des filtres. Au sein d’un groupe, vous aurez également la possibilité de remonter au dernier message non lu. Répondre rapidement à un texto devient également plus simple, un simple swipe devrait maintenant être suffisant.

La retranscription de messages vocaux ou répondeur

Côté utilisateur, consulter un message vocal devient plus naturel. Apple va intégrer la transcription textuelle directe du message audio de votre correspondant.

Côté localisation, partager votre position géographie avec vos contacts n’a jamais été aussi simple. Messages va intégrer directement une carte dans la conversation pour localiser vos amis.

Messages intègre également de nouvelles fonctions de sécurité : Check In. Si vous activez l’option, vos contacts pourront recevoir une notification si vous n’êtes pas arrivés chez vous. Si vous ne répondez pas, et n’êtes pas arrivés à votre domicile, vos contacts recevront une notification avec des informations sur votre dernière position et votre niveau de batterie.

Côté ergonomie, envoyer des pièces jointes dans Messages devient plus simple. Un nouveau menu va apparaître pour accéder plus facilement aux photos et aux stickers. Il sera également possible de coller vos meilleures créations directement sur un message pour réagir.

AirDrop plus intuitif

À l’occasion de la WWDC, Apple n’a pas manqué d’annoncer de nouvelles fonctionnalités toujours plus intuitives pour AirDrop. La technologie de transfert de fichier d’Apple va permettre de transférer des données textuelles. Avec NameDrop, vous pourrez envoyer une fiche contact directement à un autre utilisateur d’iPhone ou d’Apple Watch en rapprochant simplement vos deux appareils.

SharePlay dans iOS 17 permettra également de partager une activité (lecture de musiques, d’une vidéo…) à une personne à proximité en temps réel. Une fonction qu’Apple présente comme une nouvelle possibilité de partager l’instant présent.

Partager un contact devient très facile avec iOS 17. // Source : Apple

Enfin, il sera possible de masquer la notification d’un transfert AirDrop, tout en continuant le téléchargement en arrière-plan.

Un clavier dopé à l’IA

Avec iOS 17, Apple intègre sa technologie d’IA maison basée sur Transformeur. L’autocorrection des mots devient plus intelligentes et sera maintenant basée sur le contexte de l’expression. Apple promet des corrections « plus intelligentes que jamais ».

L’autocorrection sera améliorée. // Source : Apple

En parallèle, la génération de texte prédictif s’améliore et proposera des mots adaptés à votre conversation, personnalisé (la aussi) en fonction du contexte.

Enfin, dicter du texte sur l’iPhone devient plus facile. Apple implémente dans iOS 17 un nouveau modèle de reconnaissance vocal qui devrait reconnaître avec plus d’aisance vos paroles.

Un journal intime

Pressentie depuis plusieurs jours, Apple a profité de la WWDC 2023 pour dévoiler Journal, une application entièrement basée sur vos expériences personnelles. À mi-chemin entre un journal intime et un carnet de notes, l’application « Journal » va permettre d’exprimer par écrit votre journée.

