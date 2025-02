Lecture Zen Résumer l'article

« Nous ne sortirons pas o3 en tant que modèle indépendant ». Dans une note sur le futur de ChatGPT, Sam Altman a annoncé que son modèle le plus ambitieux, o3, ne serait jamais lancé sous la forme initialement promise. Le patron d’OpenAI veut se concentrer sur GPT-4.5 et GPT-5, qui vont absorber les modèles o.

L’information a surpris tout le monde : dans un simple tweet, Sam Altman a révélé le 12 février l’existence de GPT-4.5 (Orion) et de GPT-5, les deux futurs modèles de ChatGPT. Le patron d’OpenAI a annoncé que GPT-5 sera gratuit, remplacera tous les précédents modèles et sera capable de tout faire, en déclenchant de lui-même les bons « agents » (Search, Tasks, etc.).

En communiquant soudainement sur GPT-5 après plus d’un an de rumeurs, Sam Altman a peut-être réussi un beau coup de communication. Presque personne ne parle de l’autre information majeure : le modèle o3, annoncé en décembre 2024 et présenté comme le plus performant de l’histoire des IA, ne sortira jamais sous cette forme. Sam Altman a-t-il volontairement utilisé GPT-4.5 et GPT-5 pour faire diversion ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le modèle o3 trop énergivore ? OpenAI réagit peut-être à la montée de DeepSeek-R1

Dans un long tweet, Sam Altman dresse plusieurs constats sur ChatGPT. Selon lui, OpenAI n’est pas assez transparent, propose un service trop compliqué avec trop de modèles et doit simplifier sa proposition. Il dévoile que le prochain modèle s’appelle GPT-4.5 et porte le nom de code Orion, et qu’il sera suivi du tant attendu GPT-5, qui aura la lourde tâche de fusionner les modèles GPT (LLM normaux) et o (modèles de réflexion).

Au milieu de ces annonces, Sam Altman écrit : « nous ne sortirons pas o3 en tant que modèle indépendant ». Cette petite phrase, presque passée inaperçue, s’explique par le fait que GPT-5, quand le prompt le nécessitera, saura solliciter de lui-même o3. OpenAI renonce donc à l’idée de proposer o3 dans les options, ce qui aurait permis de le déclencher systématiquement. Toujours pour continuer de nous distraire, Sam Altman annonce dans la phrase suivante que GPT-5 sera gratuit. L’être humain adore ce qui est gratuit, et passe donc vite à autre chose.

Tests mathémathiques réalisés par o1 et o3. Le nouveau modèle s’approche d’une réflexion d’un humain très intelligent. // Source : OpenAI

Pourquoi renoncer à o3, qu’OpenAI ne cesse de présenter comme le dernier modèle avant l’intelligence artificielle générale ? La première raison qui vient en tête est financière.

Selon de premiers testeurs, qui ont eu accès à des modèles expérimentaux, o3 est terriblement intelligent et marque une vraie évolution par rapport à o1, son prédécesseur. Le problème est qu’il coûte aussi très cher. Avec sa puissance maximale (on peut imaginer qu’OpenAI comptait proposer des versions moins performantes au grand public), chaque question pourrait coûter plus de 1 000 euros. Économiquement parlant, la sortie d’o3 n’aurait donc eu aucun sens. Il est probable qu’OpenAI n’ait jamais prévu de lancer le modèle o3 présenté en décembre 2024.

Pour aller plus loin 1 500 euros la question : le futur modèle de ChatGPT (o3) pourrait coûter une fortune

Autre facteur important : l’arrivée de DeepSeek-R1, le modèle concurrent d’o1 par la Chine. Une question à DeepSeek-R1 coûte 27 fois moins cher qu’une question à o1, pour des réponses de qualité équivalente. Même si o3 aurait très certainement mis une claque à R1, son rapport performances-prix est terriblement mauvais. OpenAI ne peut pas lancer une technologie qui coûte 100 fois plus cher qu’un concurrent. Le français Mistral, qui n’a pas encore lancé de modèle de réflexion, mise aussi sur des petits coûts d’exploitation.

En nous promettant un o3 révolutionnaire, OpenAI a-t-il volontairement joué avec les attentes des passionnés de nouvelles technologies ? Son modèle est sans doute le plus performant au monde, mais n’est pas assez bien optimisé. Sam Altman parle d’ailleurs de différentes versions de GPT-5 avec différentes performances, en fonction du niveau d’abonnement (les clients Plus et Pro auront plus de ressources que les utilisateurs gratuits). On peut imaginer que seuls les abonnés Pro auront accès au vrai o3, au travers de GPT-5, sans doute avec des restrictions.

o3-mini : le dernier modèle de réflexion de ChatGPT ?

En attendant, OpenAI a bel et bien lancé o3-mini, dans trois formes différentes, dans ChatGPT. Cette version allégée d’o3 va plus vite et coûte moins cher, ce qui la rend plus viable.

Au vu des annonces de Sam Altman, on peut imaginer qu’o4, le potentiel successeur d’o3, ne sera jamais annoncé sous cette forme. Le modèle GPT-5, comme ses successeurs, est amené à intégrer les capacités de réflexion initialement réservées aux modèles o.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+