Amazon aurait fait une offre pour racheter la partie américaine de TikTok dans une lettre adressée au vice-président des États-Unis. Une proposition tardive alors que le réseau social risque de se faire bloquer outre-Atlantique le samedi 5 avril.

Si aucune entreprise américaine ne rachète TikTok d’ici ce samedi 5 avril, le réseau social pourrait être bloqué aux États-Unis. Malgré un sauvetage in extremis en janvier, la section américaine de TikTok est toujours contrainte de se vendre à une entreprise américaine. Amazon serait de la partie et aurait fait une offre ce mercredi 2 avril. Mais l’entreprise a-t-elle des chances de réaliser cette énorme acquisition ?

Amazon et son offre de dernière minute pour racheter TikTok

C’est le New York Times qui publie cette information : Amazon a adressé une lettre au vice-président américaine JD Vance et à Howard Lutnick, le secrétaire au commerce. Selon les sources du journal, « les différentes parties impliquées dans les négociations ne semblent pas prendre l’offre au sérieux ». Face à ces révélations, Amazon s’est refusé à tout commentaire et TikTok n’a à date pas répondu au New York Times.

Interdiction de TikTok aux États-Unis. // Source : Envato/montage Numerama

Ce dernier rapporte que le président Trump s’est réuni avec des membres du gouvernement pour discuter du sort de TikTok. Des négociations seraient ressorti un début d’accord avec plusieurs investisseurs : Oracle ou encore Blackstone. De quoi éviter une « vente formelle », mais le New York Times prévient : « il n’est pas certain qu’une telle structure satisfasse les conditions de la loi fédérale. » Le risque, c’est que l’autorité de la concurrence américaine, la FTC, ne soit pas d’accord avec ce rachat ; le ministère de la Justice pourrait aussi s’en mêler, selon Le Figaro.

Quel intérêt pour Amazon de racheter TikTok ?

Pour Amazon, l’intérêt de racheter TikTok est grand : TikTok devient progressivement un site de vente en ligne. On peut acheter tout et n’importe quoi directement depuis l’application : dans certains cas, le réseau social redirige les utilisateurs sur un site marchand. En acquérant TikTok, Amazon gagnerait énormément en visibilité (TikTok compte 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis) et pourrait même s’intégrer dans l’application. De quoi sensiblement augmenter son chiffre d’affaires, alors qu’il est exposé à la concurrence de Temu notamment. D’ailleurs, Amazon a fourni une partie de l’infrastructure technique de TikTok Shop.

Un aperçu de TikTok Shop // Source : TikTok

Amazon avait même tenté de concurrencer TikTok Shop avec Amazon Inspire, sorte de réseau social vidéo intégré dans l’application. Au fil des vidéos, les utilisateurs pouvaient découvrir de nouveaux produits s’ils le souhaitaient, les commander directement sur Amazon. Pouvaient, parce que la fonction a été un échec : lancée fin 2022, elle a été retirée en février dernier.

Enfin, un rachat de TikTok permettrait à Amazon de devenir un géant des réseaux sociaux, ce qu’il n’est pas aujourd’hui.

Amazon saura-t-il s’imposer face aux concurrents ?

Cependant, Amazon est loin d’être la seule société américaine à tenter de mettre la main sur TikTok. Zoop, avec à sa tête l’un des cofondateurs d’OnlyFans, a déclaré qu’elle avait présenté une offre et voudrait travailler avec une fondation spécialisée dans les cryptomonnaies. L’entreprise déclare avoir échangé avec la Maison-Blanche.

Selon CNBC, AppLovin, une entreprise publicitaire, serait aussi en pourparlers avec TikTok et l’administration Trump. L’entreprise n’a pas réagi à ces révélations

Plusieurs acheteurs se bousculeraient pour mettre la main sur TikTok // Source : Unsplash

D’autres hypothèses avaient également été évoquées : celle d’un rachat par Elon Musk (écartée depuis), ou encore par Microsoft, Perplexity AI, MrBeast, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Kick, Blackstone ou encore Oracle. Mais aucune d’entre elles ne s’est révélée vraiment certaine.

Le principal candidat reste le groupe d’actionnaires non chinois mené par Susquehanna International Group et General Atlantic, soutenu par Blackstone selon les informations de Reuters. Ce serait le principal candidat à l’heure actuelle, à moins qu’Amazon ne vienne perturber les discussions. Seul problème : ByteDance n’est pas vendeur.

