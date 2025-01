Lecture Zen Résumer l'article

RedNote est une application vers laquelle de nombreux internautes, notamment américains, se tournent, face au risque du bannissement de TikTok. En Europe, elle attire aussi beaucoup l’attention. Il y a toutefois des points à retenir avant de se lancer.

C’est l’application du moment. Aux États-Unis comme en France, RedNote est en tête des classements des applications gratuites les plus téléchargées du moment. Elle occupe la première place aux USA et se trouve sur la troisième marche du podium ici. Ce sont loin d’être des cas isolés : l’attrait pour RedNote se constate ailleurs, comme l’Italie ou l’Espagne.

Cet intérêt particulièrement vif pour Xiaohongshu (l’autre nom de RedNote) ne vient pas de nulle part. Il est nourri par les perspectives de bannissement de TikTok aux États-Unis. Cela pourrait survenir le 19 janvier 2025, la veille du retour de Donald Trump. Alors des internautes s’efforcent de trouver une app sur laquelle se replier. Sauf éventuel coup de théâtre.

L’exode préventif que des Américains entreprennent dès à présent n’est pas surprenant, en raison des menaces qui planent sur TikTok — et que l’on accuse de servir les intérêts de Pékin. Curieusement pourtant, c’est bien vers une autre application chinoise que le public semble se tourner. Car RedNote est née dans l’Empire du Milieu (son nom chinois est Xiaohongshu).

Mais plus étonnant encore est la hausse des téléchargements de RedNote dans d’autres pays — sans doute par effet de mimétisme et peut-être en raison de l’influence américaine dans les pratiques en ligne. Dans le cas où des internautes européens désireraient s’inscrire à RedNote, ou le sont déjà, il y a toutefois trois points à considérer.

TikTok ne va pas être banni en Europe

Les menaces qui planent sur TikTok concernent les États-Unis. En clair, l’écran noir qui risque de s’abattre sur l’application mobile n’est pas censé survenir ailleurs, en France ou en Belgique par exemple — le seul cas où vous pourriez subir ce cas de figure est celui d’un accès VPN qui transite par les USA pour utiliser TikTok.

À long terme, cependant, des pressions américaines sur l’Europe pour nuire à TikTok ne sont pas impossibles. On l’a vu dans certains dossiers sensibles, justement liées à la Chine. On peut notamment citer la 5G, l’industriel Huawei ou des procédés très pointus de fabrication de puces. Washington a ainsi pesé sur les politiques de pays alliés.

En raison de son poids économique et de la place que ses sociétés occupent dans le numérique, l’Amérique est un puissant prescripteur normatif, et ce qui se passe outre-Atlantique peut déteindre ailleurs. Et ce soft power peut prendre d’autres formes : le départ de certaines stars US de l’influence peut aussi entraîner dans son sillage des internautes du monde entier.

L’application n’est (quasi) pas traduite

Si vous migrez sur RedNote, parce que certains comptes TikTok que vous suiviez ont annoncé leur exode sur l’application chinoise, vous allez vous heurter à la barrière de la langue. L’application n’est pas traduite en anglais ou en français — du moins, en date du 15 janvier 2025. Même l’inscription se fait en chinois.

Certes, on trouve quelques bouts d’anglais ici où là (par exemple, quand on nous demande de choisir nos centres d’intérêt, ou lorsqu’il faut appuyer sur tel ou tel bouton), mais tout le reste est écrit en sinogrammes. Peut-être cela changera-t-il à l’avenir, mais pour l’instant l’interface est fortement opaque. Même si vous avez un peu de pratique sur Duolingo.

Quelques écrans de RedNote. On peut croiser quelques mots anglais ici et là, mais le reste de l’interface est du pur charabia pour qui ne parle pas chinois. // Source : Capture d’écran

On a tâtonné dans l’application sans parvenir à trouver dans les réglages un éventuel paramètre permettant de changer la langue. Malgré tout, avec de la jugeote, on peut deviner à quoi correspond tel ou tel bouton d’action (la page profil, l’accueil, le flux pour découvrir, etc.). Mais dans bien d’autres cas, nous sommes restés complètement interdits.

RedNote / Xiaohongshu récupère des données techniques vous concernant pour vous pister

Dernière chose à savoir : certaines de vos données techniques sont récupérées et envoyées à RedNote / Xiaohongshu à des fins de pistage. C’est ce que met en lumière Baptiste Robert, hacker éthique et patron de la société Predicta Lab. Dans plusieurs tweets partagés le 14 janvier, il liste les informations concernées.

Cela inclut le numéro de téléphone (puisque l’inscription se fait avec), mais aussi des codes identifiants mobiles publicitaires comme ceux d’Apple (IDFA / IDFV). Ces derniers permettent de construire un profil, puisqu’il s’agit d’un code unique, et de suivre son activité et sa localisation. Des codes de ce type existent aussi côté Android.

Un des tweets explicatifs de Baptiste Robert. // Source : Capture d’écran

Bien d’autres informations sont collectées, comme l’identifiant et l’empreinte de l’appareil, son modèle, la langue, le fuseau horaire, l’âge et le sexe (que l’on donne à l’inscription) le système d’exploitation, l’adresse IP, le pays, la taille de la mémoire vive, l’opérateur, l’espace de stockage, et ainsi de suite. Et cela prend juste quelques minutes.

Il faut toutefois apporter une nuance : comme le pointe Baptiste Robert, la pratique du tracking dans les applications est très courante et loin d’être nouvelle, y compris en France. D’aucuns diraient même que cela a des airs de sport olympique. Et les applications des réseaux sociaux américains ne sont pas toutes impeccables non plus.

Il n’en demeure pas moins que la situation paradoxale. L’application TikTok est sur la sellette aux États-Unis, en raison des accusations dont elle fait l’objet sur ses liens avec le pouvoir chinois. Mais alors qu’elle est risque le bannissement, voilà qu’un exode a lieu sur une autre app chinoise, qui se montre, elle aussi, bien bavarde.

