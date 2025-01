Lecture Zen Résumer l'article

La Cour suprême des États-Unis a confirmé sa décision : TikTok sera banni aux États-Unis à partir de ce dimanche 19 janvier 2025. À moins que le réseau social ne soit vendu à une entreprise américaine, ce qui semble trop tard.

Ce dimanche 19 janvier 2025, TikTok sera inaccessible aux États-Unis. À moins d’utiliser un VPN, les utilisateurs américains ne pourront plus accéder à l’un des réseaux sociaux les plus populaires. En cause, la décision de la Cour suprême de bannir l’application. TikTok peut encore espérer plusieurs solutions : que TikTok soit vendu à un acteur américain, ou que Donald Trump en rétablisse l’accès — il sera investi président des États-Unis dès le lendemain.

La Cour suprême confirme : TikTok sera banni des États-Unis

C’est The Verge qui rapporte ce 17 janvier la décision de la Cour suprême américaine. Cette dernière a déclaré que la loi concernant le bannissement de TikTok est bien conforme à la constitution du pays. C’était le dernier recours pour la société chinoise éditrice ByteDance : plaider l’inconstitutionnalité de la loi. Elle avait même brandi le Premier amendement de la Constitution des États-Unis pour tenter d’éviter le bannissement.

La décision de la Cour suprême vis-à-vis de TikTok // Source : Capture d’écran par Numerama

Comme l’écrivent les juges, « le Congrès a déterminé que la cession était nécessaire pour répondre à ses préoccupations de sécurité nationale bien étayées concernant les pratiques de collecte de données de TikTok et ses relations avec un adversaire étranger. » Ce qui est reproché à ByteDance, c’est de collecter trop de données tout en étant « vulnérable » vis-à-vis du gouvernement chinois, ce qui pose un problème de sécurité nationale.

La Cour suprême estime que la « loi TikTok » était neutre du point de vue de son contenu. Elle écrit que brandir le Premier amendement n’était pas légitime, car l’application sert « un intérêt gouvernemental important sans rapport avec la liberté d’expression ».

Comment ByteDance peut encore éviter le bannissement

Pour lever cette sanction, ByteDance doit vendre TikTok à une entreprise américaine. L’éditeur s’y est toujours refusé, bien que des rumeurs aient pu indiquer son souhait de vendre. Il paraît peu probable qu’un accord soit trouvé avant ce dimanche. D’autant plus que TikTok aux États-Unis est évalué à 40 à 50 milliards de dollars : peu d’acteurs peuvent rapidement mettre sur la table une telle somme.

L’interdiction de TikTok aux États-Unis est imminente. // Source : Envato/montage Numerama

Dans les petits papiers, il y a bien le Project Liberty du milliardaire Frank McCourt, qui souhaite acheter l’application en supprimant l’algorithme de recommandation. Il veut intégrer son propre algorithme, protégé par ByteDance. Des médias ont par ailleurs révélé que les autorités chinoises voudraient demander à Elon Musk de racheter TikTok. Ces dernières ont fermement démenti.

Il resterait bien une solution : que le gouvernement de Biden prolonge le délai de vente de 90 jours, comme le prévoit la loi. Les équipes de Joe Biden ne semblent pas prêtes pour le moment, d’autant plus qu’elles n’ont pas vu de signe de progrès dans la vente.

Comment va fonctionner l’arrêt de TikTok

TikTok n’est pas obligé de fermer l’accès à l’application aux utilisateurs basés aux États-Unis ; ce sont en fait les fournisseurs de services qui auront l’obligation de couper la connexion. On parle ici d’Oracle, d’Apple ou encore de Google.

TikTok va-t-il être interdit aux États-Unis ? // Source : Numerama

Nul doute que ces entreprises se chargeront de couper l’accès à TikTok ; si elles n’appliquent pas la loi, elles courent un gros risque financier. Selon The Information, les serveurs seront débranchés et les utilisateurs ne pourront plus l’utiliser. On s’attend aussi à ce que l’application disparaisse de l’App Store et du Play Store. Les utilisateurs pourront toujours télécharger leurs données et les salariés de TikTok aux États-Unis conviés à travailler sur la suite du réseau social.

Donald Trump, désormais le seul sauveur de TikTok ?

L’affaire est l’une des plus urgentes à régler pour Donald Trump, alors qu’il s’apprête à prendre la tête du pays ce lundi 20 janvier. Le futur président a déclaré qu’il tenterait de bloquer le bannissement, sans que l’on sache comment. Il avait bien demandé à la Cour suprême de décider, mais cette dernière vient de débouter ByteDance. Même si Trump prend des mesures juste après avoir prêté serment, TikTok sera bloqué au moins une journée.

Trump lors de sa campagne. // Source : @realDonaldTrump sur X

Étant donné sa politique de protection des entreprises américaines, ce ne serait pas dans l’intérêt de Trump de sauver TikTok. Il pourrait le faire, mais en posant des conditions : simplement prolonger le délai de vente, ou bien obtenir des garanties sur les données des utilisateurs américains. Ces derniers regardent déjà vers RedNote, une alternative à TikTok sous le giron chinois.

