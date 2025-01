Lecture Zen Résumer l'article

L’application chinoise Xiaohongshu / RedNote connaît un vif succès aux États-Unis ces derniers temps. Elle est également en progression en France. Une popularité qui n’est pas étrangère avec les menaces qui planent sur TikTok.

Une application chinoise, où l’interface ne laisse presque aucune place à la langue anglaise, en tête des téléchargements aux États-Unis. Voilà la situation étonnante que l’on peut remarquer depuis quelques jours outre-Atlantique. L’application, qui s’appelle Xiaohongshu (小红书), se trouve en effet en tête des applis gratuites les plus téléchargées du moment.

Sur l’App Store version américaine, elle est ainsi numéro un du top, aussi bien pour l’iPhone que pour l’iPad. Xiaohongshu (qui se fait aussi appeler RedNote, car son nom signifie Petit livre rouge) se permet au passage de dépasser de sacrés poids lourds, pourtant très prisés, tels Google Maps, TikTok, Instagram, ChatGPT ou encore WhatsApp.

Le top des applications gratuites aux USA, pour l’App Store. // Source : Capture d’écran

Il n’y a pas que l’Amérique qui tombe sous le charme de RedNote. De toute évidence, l’application mobile commence à percer en France. Le classement des apps gratuites pour iPhone la place en quatrième position, derrière ChatGPT, Threads et Temu (une autre app chinoise dédiée à l’e-commerce, mais avec une interface traduite), selon nos constatations.

Mais c’est quoi Xiaohongshu / RedNote ?

Si vous avez déjà entendu parler de Xiaohongshu / RedNote, c’est peut-être en raison du partenariat signé entre l’entreprise chinoise et Kylian Mbappé. Dans ce cadre, le footballeur français apparaît dans une publicité où on lui fait prononcer plusieurs fois la marque Xiaohongshu. Il ne s’agit pas d’un deepfake de la star, contrairement à d’autres trucages.

Xiaohongshu / RedNote (qui existe aussi sur Android) est un équivalent local d’Instagram. Numerama a eu l’occasion d’évoquer cette application à diverses reprises : dans cette affaire de trafic illicite de médicaments dans l’Empire du Milieu, lors de la tendance WhitePeopleFood, et à l’occasion d’un partenariat entre Tesla et McDonald’s.

Lancée en 2013, elle a connu une hausse notable durant la période covid en Chine et aujourd’hui, elle revendique plus de 300 millions de membres actifs chaque mois, rapportait le journal Nikkei. De son côté, Bloomberg évoque des bénéfices qui approchent désormais du milliard de dollars, et une possible entrée en bourse.

Dans une description partagée sur Google Play et l’App Store, l’appli est présentée ainsi : « Xiaohongshu REDnote, la version étrangère de Xiaohongshu APP, est une plateforme de style de vie pour les jeunes, où chacun peut partager ses expériences de vie, découvrir un monde réel, beau et diversifié, et trouver la vie qu’il souhaite. »

On retrouve donc des fonctionnalités équivalentes au service qui appartient à Meta (Facebook, WhatsApp, Threads, Quest…), pour partager des photos et des vidéos. On peut aussi s’en servir pour dénicher des tendances, réagir à des contenus, et même lancer des directs en vidéo. Mais ce n’est pas tout : elle a aussi un tout un pan lié au commerce en ligne.

Pourquoi tout le monde se rue sur RedNote / Xiaohongshu ?

La progression fulgurante de RedNote / Xiaohongshu dans les charts est sans surprise liée au destin de plus en plus incertain de TikTok aux USA. En principe, TikTok a jusqu’au 19 janvier pour trouver un repreneur américain, sous peine d’être totalement interdit aux États-Unis. Mais Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait lui accorder un sursis.

Alors que le prochain président américain entrera pleinement en fonction le 20 janvier, de nombreux internautes semblent se préparer à un scénario très défavorable en migrant sur RedNote / Xiaohongshu. Cela, alors que l’appli est très difficile d’accès — y compris l’inscription — en raison de l’absence d’une traduction d’interface en anglais.

Bientôt le bannissement de TikTok aux USA ? // Source : Nino Barbey pour Numerama

The Verge a vu « de nombreux utilisateurs américains se qualifient de ‘réfugiés TikTok’ dans des vidéos, tandis que d’autres écrivent dans des messages textuels qu’ils sont à la recherche d’une nouvelle communauté à cause de l’interdiction potentielle de TikTok ». L’ampleur de l’exode reste difficile à jauger à ce stade.

Il convient surtout de le nuancer. Il est plausible que la perspective d’une fin de TikTok aux États-Unis — poussée aussi par Meta, qui aimerait éjecter TikTok — entraine un mouvement de foule ponctuel, ce qui a causé ce bond de RedNote / Xiaohongshu dans les charts. Mais il est plausible que beaucoup préfèrent se rabattre sur Instagram ou YouTube.

Ce pic peut certainement être rapproché d’autres hausses momentanées qui ont permis à des réseaux sociaux de briller pour un temps, en raison des circonstances. On pourrait citer Diaspora, Mastodon et Bluesky. Si certains agrègent des communautés loin d’être anecdotiques, cela ne s’est pas non plus traduit par un renversement des rapports de force.

