Face à une interdiction imminente, TikTok pourrait être sauvé par une solution surprenante : passer sous le contrôle d’Elon Musk. Une hypothèse du gouvernement chinois qui fait déjà parler.

Le gouvernement chinois envisagerait une option inattendue pour l’avenir de TikTok aux États-Unis : confier ses opérations américaines à Elon Musk. Ce scénario fait surface alors que TikTok, propriété de ByteDance, lutte pour éviter une interdiction imminente sur le sol américain, en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

C’est un article de Bloomberg du 14 janvier qui met cette hypothèse sur la table. Le principal intéressé, Elon Musk, ne s’est pas encore exprimé sur X à ce sujet. Il n’est peut-être même pas encore au courant des hypothèses envisagées par la Chine pour sauver TikTok.

TikTok, de son côté, semble démentir l’information de Bloomberg.

Une bataille juridique complexe

TikTok conteste devant la Cour suprême une loi américaine qui pourrait forcer sa vente ou sa fermeture aux États-Unis. L’opposition de Donald Trump à la fermeture du réseau social pourrait ne pas être suffisante non plus. Les signes ne sont pas en faveur de TikTok : la majorité des juges semblent privilégier la sécurité nationale à la liberté d’expression. Un point qui pourrait toucher une corde sensible chez Elon Musk.

Si ByteDance perd cette bataille juridique, une revente de TikTok pourrait s’imposer, à moins que le service ne ferme ses portes sur le territoire américain. Une hypothèse qui ne réjouit pas à la communauté des tiktokeurs américains, mobilisés en faveur du réseau social.

Pourquoi Elon Musk ?

Des discussions en coulisses à Beijing évoquent le nom d’Elon Musk comme repreneur potentiel de la branche américaine. Il s’agirait d’une solution de repli en cas d’échec des autres procédures judiciaires et autres opérations d’influence lancées.

X (anciennement Twitter) pourrait fusionner avec TikTok US, offrant à Elon Musk un levier pour attirer annonceurs et utilisateurs. Il pourrait également profiter des données de TikTok pour alimenter ses projets d’intelligence artificielle, notamment via xAI.

La Chine y verrait aussi une opportunité stratégique : Elon Musk est perçu comme un entrepreneur influent. Sa proximité avec Trump est aussi un atout non négligeable. La Chine ne se préoccupe pas vraiment du discours politique de l’entrepreneur. Le pays constate cependant qu’Elon Musk entretient des relations solides avec Beijing grâce à sa Gigafactory Tesla de Shanghai, tout en cultivant une image d’entrepreneur incontournable aux États-Unis.

Des discussions qui n’ont pas débuté

Malgré les spéculations, rien n’est encore acté. ByteDance, TikTok, et Musk n’auraient pas encore engagé de discussions formelles. TikTok ne semble même pas au courant d’une telle hypothèse. C’est néanmoins la première fois qu’une ouverture de ByteDance à une vente est évoquée, alors que l’entreprise contestait jusque-là cette option.

Par ailleurs, l’évaluation de TikTok US (40-50 milliards de dollars) soulève des questions sur la capacité financière de Musk à mener une telle acquisition. L’avenir de TikTok se décidera dans les prochains jours, et toutes les options restent sur la table.

