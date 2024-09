Lecture Zen Résumer l'article

Sony a officialisé la PlayStation 5 Pro, la console la plus puissante du marché. Elle coûtera 800 € et, pour ce prix exorbitant, vous n’aurez même pas de lecteur de disque.

La PS5 Pro est désormais officielle. Sony a présenté sa nouvelle console lors d’un point technique diffusé le 10 septembre 2024, suivi de la diffusion d’un communiqué sur son blog. Plus puissante que la PS5 lancée en novembre, elle sera aussi beaucoup plus chère : 800 € en France. Jamais une console de salon avait atteint un tel tarif.

Le pire ? La PlayStation 5 Pro sera livrée… sans lecteur de disque. Un point que l’on peut découvrir dans la description officielle : « La PS5 Pro est disponible en version sans lecteur de disque, mais vous avez l’option de faire l’acquisition du lecteur amovible, vendu séparément. » Le lecteur en question coûte 120 €, ce qui fait une facture totale qui approche les 1 000 €.

PS5 Pro. // Source : Sony

Pas de socle non plus pour la PS5 Pro

Dans la boîte, on trouve donc la console pourvue d’un SSD de 2 To (contre 1 pour la version Slim), une manette DualSense (qui n’a pas changé) et une copie du jeu vidéo Astro’s Playroom (pré-installé). Outre l’absence de lecteur de disque, on notera aussi que le joli socle pour installer la PS5 Pro à la verticale n’est pas fourni. Il faudra l’acheter à part, pour 30 € de plus.

Si l’on peut comprendre qu’une console aussi puissante puisse coûter aussi cher (c’est un produit de niche, après tout), la radinerie de Sony semble un peu trop criante. La firme nippone aurait pu faire un effort et se montrer un peu plus généreuse envers celles et ceux qui accepteront de lâcher 800 € pour profiter de performances à la hausse (un rendu qui associe une image plus détaillée à un framerate plus élevé).

On arrive donc à 950 € pour s’offrir une PS5 Pro associée à un lecteur de disque Blu-ray UHD amovible et son socle. Seule bonne nouvelle : les coques de la PS5 Slim paraissent compatibles, ce qui évitera de repasser à la caisse si on a déjà personnalisé la couleur de sa précédente console. Sinon, ce sera entre 55 et 60 € supplémentaires pour en changer.

