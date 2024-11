Lecture Zen Résumer l'article

La PlayStation 5 Pro est annoncée avec 2 To d’espace de stockage. Dans la réalité, c’est un peu moins que ce qui est écrit sur la fiche technique.

Depuis sa présentation il y a quelques semaines, la PlayStation 5 Pro est critiquée pour son prix élevé (800 €), le lecteur vendu en option ou encore les plaques de personnalisation qui ont changé. Les réfractaires ont néanmoins tendance à oublier une ligne intéressante de sa fiche technique : l’espace de stockage de 2 To de série — c’est deux fois plus que la PlayStation 5 Slim.

Cela signifie qu’il ne sera pas nécessaire de faire l’acquisition d’un SSD additionnel pour installer davantage de jeux sur sa PS5 Pro — sauf à avoir une collection immense et une incapacité à faire des choix sur les titres à garder. Avec 2 To, il y a largement de quoi voir venir, et c’est un argument qui compense — un peu — l’absence d’un lecteur dans la boîte.

Attention, ces 2 To indiqués par Sony ne sont pas 2 To en réalité, il y a toujours une légère perte. Dès lors, quel est le vrai espace de stockage de la PS5 Pro ?

Le vrai espace de stockage de la PS5 Pro // Source : Capture PS5

La PS5 Pro a 1,88 To d’espace libre

La vraie taille du SSD installée dans la PS6 Pro est de 1,89 To, dont 1,88 To réellement exploitable — après avoir supprimé le jeu vidéo Astro’s Playroom (qui pèse un peu plus de 11 Go). C’est ce qui est affiché dans les paramètres de la console en sortie de carton, dans l’onglet dédié au stockage.

La taille des SSD de la famille PS5 :

Espace annoncé Espace réel PS5 Fat 825 Go 667 Go PS5 Slim 1 000 Go 833 Go PS5 Pro 2 000 Go 1 880 Go

La perte est donc de 19 % pour la PS5 Fat ; 17 % pour la PS5 Slim ; et de 6 % pour la PS5 Pro. Logique que cette part baisse : plus l’espace de stockage est grand, plus la perte est diluée.

On rappelle que cet écart entre ce qui est annoncé et la réalité s’explique en deux points. D’une part, il y a la taille du système d’exploitation — lié à des fichiers incompressibles. D’autre part, il y a une différence entre la mesure décimale utilisée par les fabricants (1 Go = 1 milliard d’octets) et la mesure binaire employée par les systèmes d’exploitation (1 Go ≈ 1,07 milliard d’octets) — au désavantage de l’utilisateur. C’est le cas pour tous les produits électroniques.

Bien évidemment, comme pour la PS5 de 2020 et la PS5 Slim lancée en 2023, vous aurez tout le loisir d’augmenter l’espace de stockage avec un SSD additionnel, à brancher dans le compartiment prévu à cet effet (sans aucun risque pour la garantie).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+