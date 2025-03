Lecture Zen Résumer l'article

À moins d’une semaine de la grande présentation de la Nintendo Switch 2, le constructeur japonais a organisé ce qui a tout l’air de la dernière conférence dédiée à la Switch 1.

Les fans de Nintendo n’ont qu’une date à l’esprit : le 2 avril. C’est ce jour-là que sera diffusée une présentation plus complète sur la Nintendo Switch 2 avec, on l’espère, des détails sur ses caractéristiques, ses jeux, le prix et la date de sortie.

Que va devenir la première Switch ? La firme nippone a encore quelques cartouches dans ses tiroirs. Pour preuve, elle a organisé le jeudi 27 mars une conférence Direct avec plusieurs jeux.

Toutes les annonces Nintendo Switch en direct et commentées en français

Comment souvent avec Nintendo, c’est un peu avant l’heure du goûter que l’on va pouvoir profiter de ce nouveau Direct, dès 15 heures. La présentation durera environ 30 minutes et peut être suivie sur YouTube. Numerama vous propose aussi un live-blog, avec toutes les annonces du jour. Pensez-à rafraîchir cette page pour tomber sur les dernières actualités :

15h37 : Nintendo a dépassé la demi-heure, mais la conférence Direct est terminée. On retient surtout Metroid Prime 4 et les prêts de jeux virtuels. On termine sur un petit teaser de Miyamoto : l’entreprise va lancer une application, appelée Nintendo Today!, pour suivre son actualité. Elle sera inaugurée après l’annonce de la Switch 2 mercredi, avec des informations quotidiennes sur la console.

15h33 : L’enfer est de retour : il y aura un nouveau jeu Tomadochi Life : Une vie de rêve en 2026.

15h29 : Plusieurs jeux annoncés sur Switch, comme l’hilarant High on Life ou les jeux Monument Valley.

15h26 : Grosse annonce pour le coup : Nintendo annonce un système de « cartouches virtuelles » pour prêter un jeu dématérialisé acheté sur l’eShop à un ami. Il désactive le jeu sur la console principale, mais permet à l’autre d’y jouer pendant 14 jours. Un bon moyen de mettre fin au trafic de comptes et de préparer la cohabitation des futures Switch 1 et Switch 2 au sein d’un même foyer.

15h22 : Dans un autre genre, un jeu de rythme qui s’annonce très amusant, avec un timing difficile à maîtriser. La voix off parle en français de manière très robotique, on aime déjà. Rhytm Paradise Groove arrive… en 2026.

15h19 : Oh, du Pokémon ! Nintendo donne des nouvelles de Légendes Pokémon Z-A, déjà annoncé il y a quelques jours. On a de nouvelles images du jeu, ainsi que de nouveaux détails. Il y a des tournois « royaux » la nuit, dans des zones de combat. Le jeu est toujours prévu pour « fin 2025 », avec plein de secrets selon Nintendo.

15h18 : Un autre jeu dans le style Animal Crossing arrive : voici Tamagotchi Plaza. C’est mignon, mais clairement pas révolutionnaire. Disponible le 27 juin.

15h17 : On continue les jeux tiers avec Rift of the Necrodancer, une sorte e Guitar Hero un peu déjanté. Il est disponible aujourd’hui.

15h14 : Passer après Metroid n’est pas facile : difficile d’être impressionné par Disney Villains Cursed Café, disponible aujourd’hui. Même chose pour Witchbrook et The Eternal Life of Goldman, qui arrivent cet hiver.

15h12 : Samus dispose de pouvoirs psychiques, pour interagir avec la carte. Metroid Prime 4 Beyond arrive en « 2025 » : entendez par là le jour de la sortie de la Switch 2, mais Nintendo veut la garder secrète.

15h10 : On passe aux choses sérieuses, Metroid est de retour ! Samus est sur la planète Viewsros, avec des décors plutôt honorables pour la Switch. Le jeu sortira sans doute aussi sur Switch 2, même si Nintendo ne dira rien aujourd’hui.

15h07 : C’est inattendu : Patapon arrive sur Nintendo Switch. Le jeu culte de la PSP débarque sur la console de Nintendo. Sortie le 11 juillet. On enchaîne avec un autre jeu, Story of Seasons, qui a des airs d’Animal Crossing et de Farmville.

Patapon sur Nintendo Switch. // Source : Nintendo

15h06 : Le jeu Shadow Labyrinth, qui est un drôle de crossover avec Pac-Man, arrive sur Switch. Sortie le 18 juillet.

Shadow Labyrinth sur Nintendo Switch. // Source : Nintendo

15h04 : On enchaîne déjà avec un autre jeu : RAIDOU : The Mystery of the Soulless Army. Nintendo ne commence pas par les titres les plus attendus. C’est un jeu de détective, prévu le 19 juin.

15h03 : On continue avec des jeux tiers, ici No Sleep for Kaname Date, prévu le 25 juillet.

15h02 : Nintendo dit bonjour. Petit rappel : la Switch 2 sera présentée mercredi prochain. Aujourd’hui, on parle de Switch 1.

15h00 : Début du Nintendo Direct, le dernier de l’ère Switch ? On commence directement par un jeu : Dragon Quest I & II Remake, sortie en 2025.

14h59 : Top départ dans 1 minute, on espère qu’il y aura des nouvelles de ce bon vieux professeur Layton.

14h40 : Plus que quelques minutes à attendre. Le Nintendo Direct démarre à 15 heures.

« Aucune information relative à la Nintendo Switch 2 ne sera communiquée »

Nintendo préfère faire preuve de transparence tout de suite : il n’y aura strictement « aucune information relative à la Nintendo Switch 2 » à l’occasion de cette petite conférence. L’idée est sans doute d’offrir un dernier tour de piste à l’illustre Switch, qui continuera d’être alimentée en jeux vidéo pendant encore quelques mois.

