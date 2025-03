Lecture Zen Résumer l'article

Après l’iPhone 16e, l’iPad Air et l’iPad 11, Apple continue ses mises à jour hivernales avec le MacBook Air et le Mac Studio, qui seront disponibles le 12 mars. La quasi-totalité du catalogue a été renouvelée depuis septembre.

Y a-t-il déjà eu autant de renouvellements chez Apple en si peu de temps ? Depuis septembre, la marque a mis à jour la quasi-totalité de son catalogue. Il y a eu les iPhone, l’Apple Watch et les AirPods en septembre. Puis l’iMac, les MacBook Pro, le Mac mini et l’iPad mini en fin d’année. La marque a lancé un nouvel iPhone 16e en février, puis de nouveaux iPad Air et iPad le 4 mars. Une des raisons de ces renouvellements express est Apple Intelligence, qui nécessite plus de ressources.

24 heures après les iPad, Apple annonce dans trois communiqués de presse le renouvellement de son ordinateur le plus populaire : le MacBook Air. La marque en profite pour actualiser son Mac Studio, son ordinateur fixe à destination des créateurs, pour la première fois depuis 2023. Ce Mac Studio 2025 introduit une nouvelle puce : la M3 Ultra.

Quelles sont les nouveautés du MacBook Air de 2025 ?

Toujours décliné en deux tailles (13,6 et 15,2 pouces), le MacBook Air passe de la puce M3 à la puce M4. Apple effectue un renouvellement très classique de son produit, en lui faisant bénéficier de la dernière plateforme. Rappelons que tous les MacBook Air bénéficient d’un minimum de 16 Go de RAM depuis la fin de 2024.

Le MacBook Air M4 en bleu. // Source : Apple

Heureusement, Apple ne s’arrête pas là. Le MacBook Air M4 bénéficie de quelques nouveautés supplémentaires :

Comme le MacBook Pro M4, le modèle Air a le droit a une nouvelle webcam 12 Mpix avec la technologie Center Stage. Elle permet de suivre virtuellement l’utilisateur, en simulant des déplacements.

Le MacBook Air supporte désormais deux sorties vidéo simultanément, pour connecter deux écrans en USB-C.

Apple lance une nouvelle couleur : le bleu ciel. Elle est disponible pour toute la gamme.

Malheureusement, il n’y a pas de troisième port USB-C sur le nouveau MacBook Air, alors que le MacBook Pro avec la même puce y avait droit. Il s’agit ici d’un choix marketing, pour pousser les clients vers le MacBook Pro un peu plus cher. Techniquement parlant, la puce M4 peut gérer trois ports.

Bonne nouvelle : le prix est en baisse. Apple supprime les MacBook Air M2 et M3 du catalogue, et garde uniquement des versions M4. Le modèle 13 pouces passe de 1 299 euros à 1 199 euros, tandis que la version 15 pouces passe de 1 599 euros à 1 499 euros. De quoi le rendre plus abordable face au MacBook Pro M4 à 1 899 euros.

Le Mac Studio passe à la puce M4 Max… et à la M3 Ultra

Côté Mac Studio, le modèle M2 Max est remplacé par un modèle M4 Max, ce qui est logique.

En revanche, et à la surprise générale, le modèle M2 Ultra, qui disposait de deux puces M2 Max fusionnées, passe en M3 Ultra, soit la génération précédente. C’est d’autant plus incompréhensible qu’Apple n’avait jamais présenté la puce M3 Ultra jusque-là. Pourquoi ne pas attendre que la M4 Ultra soit prête et sauter cette génération ? On peut imaginer que la marque la réserve au futur Mac Pro, à moins qu’elle n’arrive jamais ?

Le Mac Studio avec un écran Apple Studio Display. // Source : Apple

Avec la puce M3 Ultra, Apple propose son SoC le plus performant à ce jour. Deux puces M3 Max sont réunies en une grâce à la technologie UltraFusion. Cette puce, qui réunit 184 milliards de transistors, affiche une configuration de rêve. Sa version la mieux équipée dispose d’un CPU 32 cœurs (24 performance + 8 efficacité), d’un GPU 80 cœurs au maximum, d’un NPU 32 cœurs et de 96 Go de RAM au minimum (512 Go au maximum !). Sa bande passante est de 800 Go/s, avec le support du Thunderbolt 5 pour la première fois (120 Go/s). Apple présente son Mac Studio 2025 comme la meilleure machine pour faire tourner des LLM localement.

À part ça, il n’y a pas grand chose à dire sur le Mac Studio. Il reste un ordinateur destiné aux créatifs en quête de puissance. Le petit Mac mini M4 reste amplement suffisant pour la majorité des besoins. Le Mac Studio coûte au minimum 2 499 euros, versus 699 euros pour le MacBook Air. Il n’y a plus qu’à espérer que ses potentiels clients ne pensent pas bêtement que M4 Max est meilleur que M3 Ultra…

Avec tous ces nouveaux produits, Apple rend sa feuille de route pour les prochains mois assez floue. Il reste le Mac Pro, les AirTag et les HomePod, mais tous les autres matériels ont déjà été renouvelés. Les prochaines grandes annonces seront probablement en septembre, avec les iPhone 17, sans oublier les mises à jour logicielles de juin avec la WWDC.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama