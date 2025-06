Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la souveraineté numérique européenne est de plus en plus mise sur le devant de la scène, nous continuons notre petit tour des alternatives européennes aux géants américains… Après les alternatives à Gmail, à Google Traduction, mais aussi à Google Drive, voici les meilleures alternatives européennes à WhatsApp, le célèbre service de messagerie instantanée de Meta.

Olvid, sécurité et confidentialité

S’il y a bien une application qu’il va être difficile de remplacer, c’est bien WhatsApp, non seulement parce que l’application est bien pensée, mais surtout parce qu’il va falloir inciter tous vos contacts à déménager également. En effet, les alternatives de messagerie instantanée, comme Olvid, nécessitent que les 2 interlocuteurs d’une conversation utilisent la même application.

Mais comme avec WhatsApp, vous pouvez importer la liste de vos contacts et vous serez alerté lorsqu’un d’entre eux aura installé l’application et sera prêt à communiquer avec vous. L’avantage d’Olvid c’est, bien entendu, la sécurisation par chiffrement de tous vos échanges, garantissant la confidentialité de vos données. Zéro publicité. Zéro cookie de suivi. Zéro affiliation marketing. Et l’application est française.

Avec Olvid, vous pouvez communiquer à 2 ou en groupe, partager des images, des documents, des liens, des messages vocaux, des vidéos, des GIF, passer des appels, etc. L’application intègre par ailleurs une fonction de destruction automatique des messages, de modification de messages déjà envoyés, et reste gratuite et compatible Windows, Mac, Linux, Android et iOS.

Threema, l’alternative suisse

Les Suisses sont réputés pour leurs systèmes de sécurité et le respect de la vie privée, qu’il s’agisse des espaces de stockage cloud, des clients mail ou des outils de communication. La messagerie instantanée ne fait pas exception et Threema en est un parfait exemple. Tous les serveurs de Threema sont basés en Suisse et les utilisateurs du service reçoivent tous un ID aléatoire pour leur identification.

Chiffrement de bout en bout, open source, mais payant, Threema ne collecte aucune donnée, n’envoie pas de publicités et ne nécessite aucun numéro de téléphone ni adresse mail pour se connecter. Confidentialité garantie !

Au niveau des fonctionnalités, vous retrouvez à peu de choses près ce que vous possédez déjà sur WhatsApp : rédiger des messages, envoyer des notes vocales, partager des fichiers de tout type (PDF, MP3, ZIP, GIF animés, documents), modifier ou supprimer vos messages déjà envoyés (même chez le destinataire), passer des appels individuels ou de groupe (audio et vidéo), créer des sondages, rejoindre ou former des groupes, réagir aux messages avec des emojis, ou encore vérifier l’identité d’un contact en scannant un QR code unique.

Skred, la méthode du peer-to-peer

Skred offre une approche technique radicalement différente pour la sécurité et la confidentialité de vos informations. Ce système de messagerie instantanée n’utilise pas des serveurs par lesquels transitent vos données, mais fonctionne en peer-to-peer (pair à pair). La communication se fait directement de mobile à mobile, pas d’intermédiaire qui pourrait être piraté ou surveillé. De ce fait, aucun identifiant ou information personnelle n’est nécessaire pour se connecter.

Gratuite, mais avec achats intégrés pour ceux qui veulent profiter de fonctionnalités avancées, française et sans opérateur mobile, Skred offre une interface sobre et pratique, accessible à tous. Vous pouvez entamer des conversations à 2 ou en groupe, envoyer des messages (texte ou vocal), des fichiers, passer des appels audio ou vidéo et lorsqu’un message est supprimé d’un côté, il est automatiquement effacé chez l’autre interlocuteur.

Autre particularité de Skred : son tableau de bord. À partir du SkredBoard, l’utilisateur peut gérer plusieurs identités numériques distinctes, ce qui facilite la gestion de ses différentes sphères sociales ou professionnelles, sans aucun lien entre elles.

