Annoncé le 5 mars 2025, le nouveau Mac Studio passe des puces M2 Max et M2 Ultra aux puces M4 Max et… M3 Ultra. Un choix incompréhensible pour le grand public, qui devra choisir entre une puce de quatrième génération surpuissante et une puce de troisième génération encore plus puissante.

Le choix incompréhensible du jour est signé Apple. Le 5 mars 2025, la marque californienne a mis à jour son MacBook Air et son Mac Studio. Les changements sont on ne peut plus clairs sur le MacBook Air (puce M4, meilleur webcam, nouvelle couleurs et plus petit prix), mais sont très confus sur le Mac Studio, son ordinateur de bureau destiné aux créatifs.

Pour cause, Apple lance un Mac Studio avec une puce M3 (Ultra) et un autre avec une puce M4 (Max). Contrairement à ce que les numéros indiquent : le plus puissant est le modèle M3.

2 x M3 Max > 1 x M4 Max : le Mac Studio M3 Ultra est le plus puissant

Le Mac Studio avec une puce M4 Max débute à 2 499 euros, quand le Mac Studio avec une puce M3 Ultra commence à 4 999 euros. On peut imaginer que cette information suffira à perdre de premiers clients, comme on peut le constater sur X dans la foulée de l’annonce. De nombreuses personnes semblent penser que le M4 Max a sans doute un peu plus de puissance, puisque plus récent.

En réalité, ce n’est pas comme ça qu’Apple fragmente sa gamme de processeurs. La marque a toujours lancé quatre déclinaisons de ses puces :

Les puces Mx Max ont un secret : un connecteur pour fusionner avec une puce identique. // Source : Apple

Apple propose donc un Mac Studio avec une seule puce M4 Max et un autre avec deux puces M3 Max, réunies en une puce M3 Ultra. Les performances single-core du modèle M4 Max seront forcément plus puissantes, mais ça n’a pas d’importance. Ce qui compte est le multi-core, quand toutes les puces sont sollicités en même temps. Les 16 cœurs CPU du M4 Max seront atomisés par les 32 cœurs du M3 Ultra, même s’il s’agit de cœurs de génération précédente. Même chose côte GPU, avec un passage de 40 cœurs à 80 cœurs. Il ne s’agira probablement pas de x2, mais au moins de x1,5, puisque 1 cœur M3 est moins puissant qu’1 cœur M4. Sur Geekbench 6, une puce M4 délivre en single-core un score de 3 678, vs. 3 065 sur une puce M3. Mais le multi-core ne se compte pas avec une simple multiplication.

M3 Max M4 Max M3 Ultra = 2xM3 Max CPU 16 cœurs M3 16 cœurs M4 32 cœurs M3 GPU 40 cœurs M3 40 cœurs M4 80 cœurs M3 Neural Engine 16 cœurs M3 16 cœurs M4 32 cœurs M3 Bande passante mémoire 300 Go/s 546 Go/s 800 Go/s RAM disponible Entre 36 Go et 128 Go Entre 36 Go et 128 Go Entre 96 Go et 512 Go Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 5 Thunderbolt 5 Nombre de transistors 92 milliards Non communiqué 184 milliards Les puces Apple Silicon dans leurs meilleures configurations.

Sur le Neural Engine (le NPU, dédié à l’intelligence artificielle), le M3 Ultra sera aussi nettement supérieur. Il ne dispose pas de cœurs de dernière génération, mais de 32 cœurs de la génération précédente. Avec ses 16 cœurs, la M4 Max n’a aucune chance.

Apple justifie son choix : la puce M4 Ultra ne pourra pas exister sous la forme actuelle

Comment expliquer le choix d’Apple ? La marque a une justification toute simple, que les habitués des démontages d’ordinateurs avaient déjà découvert : il n’y a pas de connecteurs UltraFusion sur la puce M4 Max. Il est donc impossible de fusionner deux puces de quatrième génération pour créer une M4 Ultra.

Face à cette problématique, Apple avait plusieurs choix :

concevoir une M4 Ultra à partir de zéro (elle précise que le temps de développement des puces Ultra est plus long que pour les autres puce),

attendre la future génération M5 pour fusionner deux puces M5 Max (et donc probablement décaler le Mac Studio à 2026,

mettre à jour son Mac Studio avec la seule option disponible : la fusion de deux puces M3 Max de précédente génération.

Apple explique à Numerama que la rétrocompatibilité du Thunderbolt 5 avec l’architecture M3 a renforcé son choix final : il ne sert à rien d’attendre une puce qui n’existe pas encore si le M3 Ultra est déjà la puce la plus puissante de son histoire. Le moment de renouveler le Mac Studio était arrivé.

Autre élément à ne pas négliger (mais qui n’est qu’une hypothèse) : les frais douaniers que souhaite imposer Donald Trump sur les puces pourraient embêter Apple. La marque, si elle avait attendu plus longtemps une M4 Ultra, aurait peut-être été obligée de vendre son appareil à un prix bien plus élevé.

La puce M3 Ultra. // Source : Apple

Y aura-t-il une puce M4 Ultra un jour ? Apple pourrait surprendre tout le monde avec un Mac Pro équipé de cette puce inédite, mais cela signifierait que son design part de zéro. Le plus probable est que la génération M4 Ultra n’arrive jamais, avec directement un M5 Ultra créé à partir de deux futures puces M5 Max. Le retour de l’UltraFusion sur la génération M5 sera particulièrement scruté. Cette ingéniosité technique avait été particulièrement saluée lors de l’annonce de la M1 Ultra.

Quand le nouveau Mac Studio sera disponible, on peut imaginer que les testeurs s’amuseront à comparer ses performances avec le modèle M4 Max. La différence ne sera probablement pas aussi spectaculaire qu’entre les puces M2 Max et M2 Ultra, mais le modèle M3 Ultra sera assurément le plus puissant du marché.

